David Moreno : Estos presupuestos son una estafa para Castilla La Mancha y un riesgo para las cuentas públicas"

El presidente del Grupo parlamentario lamenta que el PSOE suba los impuestos 300 millones de euros, mientras baja la inversión en 213 millones

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 11 de noviembre de 2024 , 19:22h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del grupo parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha ofrecido una rueda de prensa para detallar las razones que han llevado a su grupo parlamentario a presentar enmiendas a la totalidad de los presupuestos de Emiliano García-Page. Según Moreno, estos presupuestos "no son realistas" porque no responden a las necesidades de la realidad diaria de los castellanomanchegos, sino que están diseñados para blindar los privilegios de los políticos y beneficiar los intereses partidistas del PSOE.



"Estos presupuestos son una muestra más de la nefasta gestión de García-Page, acostumbrado a gobernar a golpe de tarjeta de crédito", ha afirmado Moreno, aludiendo a que la propuesta presupuestaria de García-Page seguirá incrementando la deuda y el déficit de la región, que Page ha aumentado en 3.000 millones de euros desde que es presidente. Además, David Moreno ha señalado que estos son los presupuestos "menos inversionistas de la historia de la región" a pesar del aumento de impuestos, acentuando la inestabilidad y falta de confianza para las familias y las empresas.



En concreto, en el capítulo 6, ‘inversiones reales’, el presupuesto para el 2025 es de 649,537 millones de euros, que suponen una reducción del 24,70% respecto a la del ejercicio 2024, es decir García-Page invertirá 213 millones de euros menos en la región.



Por esta razón, David Moreno ha denunciado el "afán recaudatorio" de García-Page, incluyendo nuevos impuestos como el canon del agua. Asimismo, ha lamentado que, mientras las arcas se llenan para sufragar el gasto político, los beneficios fiscales para familias y empresas se reducen en 16 millones de euros.



En su intervención, el presidente parlamentario ha puesto de relieve los recortes del PSOE en el SESCAM, cuyo presupuesto se ha visto reducido en cerca de 70 millones de euros (-27,55%) y no recoge la dotación económica para poner en marcha la carrera profesional, ni contempla partidas destinadas a modernizar la precaria atención primaria, ni a reducir las largas listas de espera.



A su vez, ha recordado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido sobre el "riesgo de incumplimiento de la regla de gasto" en Castilla-La Mancha, instando al Gobierno regional a tomar medidas preventivas para evitar desajustes fiscales futuros.



Para concluir, el presidente del grupo parlamentario VOX ha destacado que estos presupuestos se presentan en un contexto de incertidumbre nacional, marcado por la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, y una parálisis en la región derivada de la falta de consenso sobre la reforma del Estatuto de Autonomía.



Con esta postura, VOX reitera su compromiso con los intereses de la región y con la responsabilidad fiscal en Castilla-La Mancha, rechazando unos presupuestos que responden más a los intereses políticos que a las necesidades reales de la región.