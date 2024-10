Guarinos: “Guadalajara es hoy una ciudad mejor que ha dejado de lado la dejadez y el abandono de los servicios públicos”

Guarinos ha recordado que la tarea de Gobierno no ha sido fácil, partiendo de una cuentas engañosas y ficticias “Nos encontramos una pésima gestión económica que nos deja un agujero que ya va por 23 millones de euros"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 04 de octubre de 2024 , 19:02h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

“Guadalajara es hoy una ciudad mejor, que ha dejado de lado la dejadez y el abandono de los servicios públicos, donde se han hecho muchas cosas, aunque quedan otras muchas por hacer y donde estamos demostrando con hechos que las cosas se pueden hacer mejor y responder a las necesidades de los guadalajareños, escuchando con humildad y cercanía y cada día con más ilusión”.



Con esta premisa ha comenzado la alcaldesa de Guadalajara Ana Guarinos, su discurso en el Debate del Estado de la Ciudad, asegurando que “existe una forma diferente de hacer política, basada en hechos y no en anuncios sin contenido, un gobierno comprometido, honesto y responsable que trabaja para hacer de Guadalajara una ciudad modélica y referente”.



“Nada estaba en su sitio. Hemos puesto orden en las cuentas y orden en los servicios públicos, desatascando la movilidad y el estacionamiento regulado, el transporte urbano de viajeros, impulsado el servicio de limpieza llegando a todos los barrios y apostando por un nuevo contrato de Zonas Verdes”, ha destacado la alcaldesa antes de detallar todas las medidas “iniciadas, ejecutadas o proyectadas en los últimos 16 meses”.



Así, Guarinos ha destacado que se ha mejorado la convivencia, defendido una cultura independiente plural y libre y nuestras tradiciones sin complejos y recuperado la relevancia de Guadalajara en el ámbito deportivo y también se ha impulsado el turismo cultural, gastronómico deportivo.



“Hemos puesto a las personas en el centro de la acción política con el mayor presupuesto en gasto social con el mayor presupuesto de la historia destinado a gasto social, y defendiendo a Guadalajara por encima de cualquier interés o consideración”, ha subrayado la alcaldesa.



Agujero económico de 23 millones de euros



Guarinos ha recordado que la tarea de Gobierno no ha sido fácil, partiendo de una cuentas engañosas y ficticias “Nos encontramos una pésima gestión económica que nos deja un agujero que ya va por 23 millones de euros (desequilibrio en las cuentas, con 9 millones de euros; facturas pendientes de pago y

reconocimiento, 3 millones de euros; revisiones de precios a las grandes empresas de servicios, 6 millones de euros; cumplimiento de una sentencia de 2021, 1 millón de euros; licitación nuevos contratos zonas verdes y transporte colectivo, 4 millones de euros de gasto añadido no contemplado).



Garantía nuevos servicios públicos



“Para hacer frente a esta situación, y a pesar de esta, hemos elaborado unos presupuestos rigurosos y equilibrados”, ha proseguido la alcaldesa, abordando el análisis de lo ya realizado, como aprobado el Estudio de Viabilidad para el inicio de la licitación del nuevo Servicio de Transporte Urbano de la ciudad de

Guadalajara. Con la creación de 5 nuevas líneas (una para el casco histórico y otra para responder a la demanda histórica de los vecinos del Balconcillo), mejores frecuencias, renovación de flota cero emisiones y la contratación de15 nuevos conductores.



También ha reseñado la adjudicación el nuevo contrato de Mantenimiento y Conservación de Zonas Verdes, que supondrá una inversión de 22 millones de euros en los próximos 5 años y la licitación del nuevo Servicio de Estacionamiento Regulado de la ciudad de Guadalajara.



El dispositivo especial e Integral de Limpieza y Servicios, barrio a barrio, llegando a todos los barrios, a todos los pueblos anexionados y a los polígonos del Balconcillo y el Henares, “algo que, en los cuatro años que nos precedieron, no lo hicieron nunca” y la demanda histórica de poder enterrar por las tardes en

el cementerio municipal, son otras de las acciones destacadas.



Numerosas obras de mejora de calles, plazas y aceras



Al detalle, la alcaldesa ha ido nombrando todas las actuaciones realizadas en obra pública, desde el primer día, para mejora de calles y plazas, destacando entre otras obras el arreglo integral de la Ronda de San Antonio, la reforma de las plazas de San Esteban y General Prim y la ejecución actual de las obras

de la Calle Cervantes, Travesía de Santo Domingo y Calle Ángel Martín Puebla.



“Además hemos recuperado el Plan Asfalto en el año 2024, con una inversión de 836.000 euros. Un plan que no existió durante el mandato anterior”, ha puntualizado la alcaldesa, quien también recalaba “en la mayor inversión en la historia de la ciudad en Centros Sociales”, con casi tres millones de euros, con la reforma ya acabada del centro de la Amistad, las obras en marcha en el Centro de la calle Cifuentes y la puesta en marcha de la reforma del centro de Adoratrices, Avenida de Venezuela y Casas del Rey y el Alamín.



Impulsada la construcción de 400 viviendas protegidas



“Somos conscientes de las dificultades para acceder a una vivienda, especialmente por parte de los más jóvenes y por parte de las familias más vulnerables”, ha reconocido Guarinos, para recordar que en estos meses de mandato ya se ha impulsado la construcción de casi 400 viviendas protegidas que verán la

luz los próximos años, tanto en régimen de alquiler asequible como de compra.



La modificación del Plan General Urbano, para dotar a la ciudad del suelo industrial y residencial que tanto se necesita, y la segunda fase de consolidación del poblado de Villaflores, fueron otras acciones destacadas en el balance.



Con especial énfasis la alcaldesa de Guadalajara ha recordado que seguirá defendiendo y exigiendo a la Junta la rehabilitación del Fuerte de San Francisco, “que corresponde por derecho y sentencia y los compromisos están para cumplirlos” y que “”. Guadalajara nunca ha dicho no a la Ciudad del Cine, ha dicho

SÍ al Fuente de San Francisco”.



Promoción económica y empleo





En materia de empleo Guarinos ha recordado que son 1,4 millones de euros, los que ha invertido el Ayuntamiento en promoción económica y empleo, con recursos propios, en el año 2024, sin contar la subvención solicitada para proyectos de formación para el empleo que podría alcanzar los 2,5 millones de euros

en los próximos años.



“Las políticas de empleo las concebimos como un sistema mixto, en el que una parte de los recursos públicos van a ir destinados al Plan de Empleo y otra a las empresas y autónomos para crear empleo de calidad y primando la contratación indefinida, con 200.000 euros de inversión”.



El Plan de Dinamización de Hostelería y Turismo, la colaboración para el impulso y dinamización del comercio y la hostelería y la constatación de que los eventos deportivos han atraído a más de 30.000 personas a la ciudad, fueron otras de las reseñas en el somero balance realizados por la alcaldesa en el



Debate del Estado de la Ciudad.



Por último la alcaldesa tuvo un especial recordatorio par Francisco Tomey y Emilio Clemente, recientemente fallecidos, a,mbos presidente de la Diputación y a la vez concejales de Guadalajara, “y personajes de la transición española”, así como para Teresa Butrón, como referente del feminismo.



Y tras ese repaso “al 80% de los compromisos cumplidos o en vía de cumplimiento sobre los compromisos adquiridos con los guadalajareños”, la alcaldesa desgranaba sus propuestas en positivo para el futuro más inmediato, “porque tenemos mucho trabajo por delante. Muy honroso y apasionante. Nada más apasionante que trabajar por tu ciudad y por la igualdad de oportunidades de los guadalajareños, por los mejores servicios públicos y por hacer de Guadalajara la mejor ciudad para vivir, trabajar y formar una familia”.



PROPUESTAS DEBATE DE LA CIUDAD :



1. Impulsar vivienda protegida y protegiendo el derecho a la propie-dad privada frente a la OIV.



2. Reforma de la Plaza del Santuario de la Virgen de la Antigua.



3. Remodelación del Eje Glorieta Víctimas del Terrorismo-Paseo Fer-nández Iparraguirre-La Carrera-Plaza de Bejanque.



4. Remodelación del Eje Avenida del Ejército-Plaza de España.



5. Creación de 5 nuevas líneas de autobuses. Una para el casco his-tórico y otra para responder a las demandas del Balconcillo. Mejo-res frecuencias y renovación de la flota de autobuses.



6. Acometer la segunda fase del Poblado de Villaflores.



7. Parque de ocio en la zona de Aguas Vivas.



8. Reforma palacio de la cotilla para museo de la ciudad.



9. Iniciar proyecto de la Pasarela de Manantiales.



10. Minimizaremos los efectos de la ZBE.



11. Solución a los aparcamientos del Parking de Adoratrices, con condiciones más flexibles y accesibles.



12. Dar respuesta a la necesidad del suelo industrial y residencial, que tanta falta hacen en la ciudad y cuya solución nunca se acometió en el mandato anterior.



13. Seguiremos dinamizando el Mercado de Abastos y el Casco Histó-rico de la ciudad, con actuaciones culturales, comerciales y rela-cionadas con la hostelería.



14. La senda de Castillejos comenzará a ser una realidad, salvo que la JCCM siga poniendo obstáculos para su realización.



15. Dar respuesta a los problemas que tiene Valdenoches con algo tan sencillo como es la Antena TV.



16. Iniciar las obras de la EDAR de Iriépal, tantas veces prometida co-mo incumplida.



17. Actuar en los caminos agrícolas, perjudicados considerablemente por las lluvias de este verano.



18. Segunda fase del Plan de Instalaciones Deportivas.



19. Continuaremos con la rehabilitación de Patrimonio Histórico de la ciudad.



20. Acometeremos la realización de obras hidráulicas en las calles Ja-raba y Buenafuente.



21. Comenzar con el Plan de Renaturalización del Casco Histórico.



22. También en el caso histórico, incrementaremos las ayudas a la rehabilitación.



Además la alcaldesa la lanzado otras propuestas dirigidas al Gobierno de España y al Gobierno de Castilla-La Mancha:



1. Una Red de Cercanías y un servicio digno para Guadalajara, sin averías permanentes e incidencias constantes que perturben el día a día de las personas que diariamente tienen que trasladarse a Madrid, o venir desde Madrid, ya sea por motivos de trabajo o por estudios.



2. 2. Solicitaremos el incremento en horas punta de las frecuencias y del número de autobuses hacia Madrid, para suplir las carencias del servicio de Cercanías, y evitar las largas colas que todos los días se producen en la estación de autobuses de Guadalajara.



3. Reclamaremos una financiación local justa e igualitaria, que se aborde de forma paralela a la financiación autonómica y que no se vea perjudicada por los privilegios que algunas formaciones políticas pretenden para sí mismas en perjuicio del resto de los españoles. Una inversión justa que no ponga en

peligro, que garantice los servicios públicos que los ayuntamientos tenemos que prestar.



4. Insistiremos en la necesidad de llegar a acuerdos para que edificios que hoy están sin uso en el centro de la ciudad, como el de Correos y los antiguos juzgados, no continúen vacíos y puedan ser destinados a un uso público. Y que supondrían un revulsivo para el casco histórico en particular, y para la ciudad

en general.



5. Reclamaremos una mayor autonomía local para que los ayuntamientos no tengamos que cobrar a nuestros vecinos tasas como la nueva tasa de basura que el Gobierno de España ha impuesto, asfixiando aún más a familias y empresas.



Al Gobierno de Castilla-La Mancha:



1. Seguiremos reclamando la derogación del nuevo impuesto al agua que ha decidido imponernos el Gobierno de CLM, de Emiliano García-Page y que nos van a obligar a recaudar a los Ayuntamientos, sin ninguna contraprestación ni servicio.



2. Exigiremos al Gobierno de CLM el cumplimiento de los compromisos asumidos hace 20 años y pendientes a día de hoy, en relación con el Fuerte de San Francisco. El Gobierno de CLM tiene una deuda pendiente con esta ciudad desde hace dos décadas y ya va siendo hora de que la pague.



3. Reivindicaremos el necesario desdoblamiento de la CM-101, desde Guadalajara hasta Humanes.



4. Reclamaremos la rehabilitación integral de la Estación de Autobuses de Guadalajara, prometida, anunciada e incumplida.



5. Así mismo, el arreglo y la cesión del Ateneo Municipal para usos culturales y/o sociales.