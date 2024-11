Toni Nadal llenó el Buero Vallejo con una lección de vida y superación “donde la voluntad se puede entrenar”

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, dio la bienvenida y presentó al entrenador de tenis profesional, tío e impulsor del triunfo mundial de Rafa Nadal, en esta última conferencia de cierre de la primera edición de las Jornadas Formativas del Deporte del Ayuntamiento de Guadalajara

domingo 10 de noviembre de 2024 , 13:44h

Con una motivadora conferencia del entrenador de tenis profesional Toni Nadal ayer noche se ponía el broche de cierre a las I edición de las Jornadas Formativas del Deporte del Ayuntamiento de Guadalajara, celebradas en colaboración con la Asociación provincial de Empresarios del Deporte en Guadalajara, y en la que han colaborado la Universidad de Alcalá de Henares, el Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias de Deporte de Castilla la Mancha, así como la Policía Local de nuestra ciudad.



El acto celebrado en el Teatro Buero Vallejo repleto de público comenzó con un minuto de silencio de todos los presentes, en memoria de las víctimas de la Dana y en solidaridad con los afectados, tanto en Valencia como en Castilla-La Mancha, tras el cual la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, agradecía el trabajo de los dispositivos de emergencia, así como de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad desplegados en la zona, así como el trabajo de los voluntarios y la respuesta generosa y solidaria de toda la ciudadanía, “que ha sido ejemplar en la ciudad de Guadalajara y que también ha tenido miles de gestos solidarios en toda España, unos de ellos de la Rafa Nadal Academy, que destinará los beneficios de su VIII carrera popular a los afectados por la DANA en Valencia”, fundación a la que ahora se dedica Toni Nadal, donde entrena a jóvenes talentos y transmite su vasta experiencia.



Guarinos daba la bienvenida a Toni Nadal a Guadalajara y agradecía su participación en la jornada formativa y tras hacer un breve perfil de la trayectoria de Toni Nadal, que entrenó a Rafa Nadal, “desde el principio, desde que tenía tres años” y hasta 2017, la alcaldesa ha recordado que, “la relación entre Rafa y Toni Nadal es un ejemplo de cómo la dedicación, la disciplina, el trabajo duro y una buena guía pueden llevar al éxito, porque como dice el propio Toni, la voluntad se educa”.



También hizo un breve recorrido por todos los títulos “de quien en mi opinión y la de muchas personas, el mejor deportista español de la historia, Rafa Nadal”, conseguidos con Toni Nadal como entrenador y preparador físico, “con una ética de trabajo rigurosa y una mentalidad ganadora, en la que hay creer en la mejora continua y en no conformarse nunca, algo que se aplica a la vida misma, en el deporte y fuera del mismo, pues las personas solo dejamos de conseguir aquello que no nos proponemos”.



“Toni no solo ayudó a Rafa a convertirse en un campeón, y a que nunca perdiera la cabeza por sus éxitos, en definitiva, a convertirse en una gran persona; sino que también ha dejado un legado duradero en el mundo del tenis, siendo galardonado, entre otros premios, en 2007 con la Medalla de Bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo por el Consejo Superior de Deportes de España”, concluía la alcaldesa.



Lecciones de vida y superación



Y Toni Nadal cautivó al auditorio con una distendida charla, cargada de anécdotas y pizcas de humor mallorquín, en la que fue exponiendo el “sencillo y normal”, secreto del éxito: la disciplina y la autoexigencia y al mismo tiempo el control emocional.



"Con once años mi sobrino ganó el campeonato nacional de tenis de su categoría. Le enseñé una lista con todos los que se alzaron con el trofeo antes que él y solo nos sonaron cuatro o cinco de unos veinticinco. Entonces, tu probabilidad de ser conocido es de un 25%, le dije a Rafa", contó Toni Nadal, sobre el escenario, donde también bromeaba sobre su larga permanencia al lado de Rafa, “porque era el entrenador más barato de todos”.



"Fui duro porque vi que mi sobrino iba a aguantar esa dureza y fui exigente porque tenía una gran estima por mi sobrino, yo nunca sería duro con alguien por el que no tuviera gran aprecio”, confesaba Toni Nadal, quien en su exposición de manera muy pedagógica dejó claro que tan importante es la técnica como el carácter.



Tras su disertación, de la mano de Esteban Ramos, presidente de la Asociación Provincial de la Actividad Física y el Deporte de Guadalajara, Toni Nadal fue entrevistado y también respondió a las preguntas del público. Volvió a reafirmarse en la idea de que el deporte es superación y mejorar día a día, desgranando otros muchos recuerdos de esos años irrepetibles en los que llevó a Rafa Nadal a lo más alto del tenis mundial.



Con esta tercera conferencia se cerraba el primer ciclo de las Jornadas Formativas del Deporte del Ayuntamiento de Guadalajara, ciclo que según anunció el concejal de Deportes, Armengol Engonga, tendrá su continuidad en Guadalajara, “donde hemos tenido la oportunidad de aprender de la mano de expertos en el ámbito deportivo, intercambiar ideas y fortalecer nuestra comunidad deportiva en la ciudad”.