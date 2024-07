Núñez propone a Page seis grandes acuerdos de autonomía para que el nuevo Estatuto llegue “de verdad” a los castellanomanchegos

Señala que el nuevo Estatuto “permite que haya espacio para transformar la región” desde la defensa “de lo que somos”, con una mirada “al interés general” y desde el “orgullo de ser castellanomanchego”

martes 16 de julio de 2024 , 14:04h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha propuesto a Emiliano García-Page seis grandes acuerdos de autonomía para desarrollar en materia de agua, bienestar social, economía, promoción regional, juventud, fiscalidad y financiación local y autonómica para que el nuevo Estatuto de Autonomía llegue “de verdad” a los castellanomanchegos.



Así lo ha señalado, en una rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida, tras la reunión con el jefe del Ejecutivo autonómico, donde ha incidido en que el Partido Popular apoyará este jueves la toma en consideración del nuevo Estatuto de Autonomía para “trabajar con lealtad en la tramitación parlamentaria regional y nacional” del mismo.



Núñez ha añadido que también ha trasladado a Page que este nuevo Estatuto pasa por estos seis grandes pactos de autonomía, en los que estaría incluida la actualización del Pacto Regional por el Agua, que no ha sido implementado por lo que “de poco sirve llegar a consensos si luego no se desarrollan”.



Además, de cinco nuevos acuerdos en materia de bienestar social, educación y sanidad; economía, agricultura, ganadería, pymes, autónomos y energía; de promoción de Castilla-La Mancha, apoyando a los municipios, el deporte, la cultura y el turismo; de juventud, para que los jóvenes se queden en la Comunidad Autónoma; y de fiscalidad y financiación autonómica y local.



El nuevo Estatuto de Autonomía, ha continuado, “no es un acuerdo puntual y concreto”, sino que tiene “voluntad de continuidad” para que “no suceda como con el Pacto Regional por el Agua” y que no quede “en un papel escrito y tenga implementación real”.



Núñez ha asegurado que esta nueva norma estatutaria “permite que haya espacio para transformar la región” desde la defensa “de lo que somos”, con una mirada “al interés general” y desde el “orgullo de ser castellanomanchego”.



Así, el presidente regional del PP ha señalado que también habla de una financiación justa para Castilla-La Mancha, de garantizar los derechos de los ciudadanos, de emprendimiento, de diálogo social, de una región solidaria con los desfavorecidos, de igualdad entre hombres y mujeres, de tradiciones, de cultura o de patrimonio.



Núñez ha destacado que el PP es un partido de Estado que cree en España y en el Estado de las Autonomías, añadiendo que en los últimos meses se ha negociado con lealtad y discreción un documento para que la región pueda tener un nuevo Estatuto, que es el que se ha registrado en las Cortes regionales para su toma en consideración este jueves y que el PP apoyará.



Así, se iniciará el trámite parlamentario que continuará con el trabajo de los Grupos Parlamentarios y de la sociedad civil, algo “muy importante para el PP” ya que la vocación política del PP “es consensuar, dialogar y hacer partícipe a la sociedad de las políticas de la autonomía”.



El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha incidido en que el nuevo Estatuto de Autonomía recoge principios y valores como la unidad de España, la concordia de la Transición, el respeto a las instituciones, la defensa de la separación de poderes, la solidaridad entre territorios, pero también la capacidad de demostrar que Castilla-La Mancha “no es menos que nadie”.



“El Estatuto también es un elemento útil para defendernos del ataque de otras autonomías para que Castilla-La Mancha tenga la financiación y las infraestructuras que merece”, ha dicho.