El juicio a un hombre acusado de abuso sexual a una menor de 15 años en Toledo se celebrará este miércoles

martes 05 de noviembre de 2024

martes 05 de noviembre de 2024 , 19:46h

La Audiencia Provincial de Toledo juzga el próximo miércoles, 6 de noviembre, a R.M.S., acusado de un delito de abuso sexual a menores de 16 años, por el que la fiscalía solicita una pena de cuatro años de prisión.



Según el escrito del ministerio fiscal, el 19 de diciembre de 2020, el acusado, hallándose en la vivienda de su amiga A., se sentó en el sofá del salón, entre su amiga A. y B., de 15 años de edad, nacida el día 23 de Noviembre de 2005, amiga de C., hija de A.



Mientras A. y B. se econtraban distraídas, entretenidas con el móvil y una videoconsola, el acusado, siempre según el escrito de la Fiscalía, con ánimo libidinoso efectuó tocamientos, por encima de la ropa, sobre la pierna y las partes íntimas de B., a pesar de las resistencias de la menor, que se marchó del salón con C., a quien le contó lo sucedido. En ese momento C. mandó un mensaje a su madre para que echara al acusado de su casa, y A. así lo hizo.



Unos hechos por los que, junto a los cuatro años de prisión, se solicita la inhabilitación especial para el derecho a sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como una orden de alejamiento de la víctima de cinco años.