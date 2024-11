La polémica construcción de un Centro de Acogida de Protección Internacional en Azuqueca de Henares

martes 05 de noviembre de 2024 , 11:41h

Todos sabemos que el asilo es un derecho garantizado internacionalmente y conocemos la función que desempeñan los Centros de Acogida de Protección Internacional para garantizar ese derecho, pero eso no indica que se pueda albergar en cualquier sitio sin haber realizado un estudio previo junto con la ciudadanía para ver su idoneidad en el municipio, ha manifestado la portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, María José Pérez Salazar.

Sí ya es un tema delicado de por sí, la irregularidad en el procedimiento seguido habla por sí sola. El Equipo de Gobierno de José Luis Blanco procedía del siguiente modo: licitaba la parcela en febrero de 2022 sin que el resto de grupos políticos lo supieran. En octubre, mediante un Decreto de Alcaldía, aprobaba la cesión de este espacio y a finales de noviembre el alcalde, a través de una publicación de Facebook, se lo da a conocer a la ciudadanía. Azuqueca de Henares había sido escogida, junto a Valladolid, Soria y Mérida, como sede de uno de estos nuevos centros para lo que el gobierno de Blanco vendía la parcela por 1.720.760,96 euros. Esas fueron sus formas y sus explicaciones, señala Pérez. Blanco y su equipo no sólo ocultaron toda la información acerca de la futura construcción sino que además, hurtó la posibilidad a los vecinos y vecinas de participar en la toma de una decisión tan trascendental como era que el municipio albergara un edificio de semejantes características. No explicó cuál era la motivación que le había llevado a decidir que Azuqueca fuera una de las sedes de acogida, se saltó el procedimiento legal que como Administración debe seguir y tampoco explicó el impacto social y económico que tendría en el municipio la construcción de este centro. Nuestro grupo mantuvo una postura clara desde el principio. Ni eran las formas, ni era el momento. Azuqueca tiene muchas necesidades que atender, antes de plantearse el albergar un centro de este tipo. Se lo dijimos en la oposición, en el año 2022 cuando el tema se debatió en Pleno y posteriormente en el 2023 cuando entramos a formar parte del nuevo Gobierno: Izquierda Unida no quería saber nada de una decisión unilateral que tomó el equipo de Gobierno de José Luis Blanco a espaldas del resto de representantes públicos y de la sociedad civil.

La portavoz de la formación de izquierdas ha afirmado que el PSOE, en varias ocasiones en esta legislatura, ha tratado de llevar el asunto al Pleno para iniciar los trámites de su construcción, pero desde Izquierda Unida siempre nos hemos negado. Esa es la razón por la cual no le ha quedado más remedio que solicitar un informe jurídico con el que constatar la irregularidad del procedimiento seguido y con el que instar al Ministerio para que dé marcha atrás a la decisión de construir el centro. Una vez más, estábamos en los cierto, ha afirmado la edil. No se siguieron los cauces legales y se vendía una parcela que ya se había sido cedida en el año 2008, por unanimidad de todos los grupos políticos, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la construcción de un instituto y de un centro de profesores. El PSOE era conocedor de todo esto, más que nada porque cuando se hizo esa cesión, José Luis Blanco era concejal y aun así, siguió adelante con la propuesta, a pesar de las advertencias que le hacíamos el resto de grupos políticos. Además, pretendieron hacernos creer que la construcción de este centro respondía a un fin solidario, acusándonos de lo contrario, cosa que no era así. El objetivo principal que le hizo al Equipo de Blanco tomar esta decisión respondía a una cuestión económica. Tenía que cuadrar el presupuesto para el año 2023 y necesitaba casi dos millones de euros para equilibrar los ingresos con los gastos de ese ejercicio, cosa que pudo lograr con la venta de la parcela por importe de 1.720.760,96 euros.



Este es otro ejemplo más de la pésima gestión del Equipo de Gobierno de José Luis Blanco por la que el PSOE debe responder. Tuvieron la posibilidad de sumarse, en diciembre de 2022, a la moción que presentó el PP pidiendo al Gobierno central que retirara su decisión de construir este edificio, pero el grupo socialista en su conjunto votó en contra, desestimando así la petición. La ceguera de la mayoría absoluta nos les dejó ver que la situación podría cambiar, tal y como sucedió después, ha afirmado con contundencia.

María José Pérez ha finalizado diciendo que esperan que el Ministerio retire la propuesta de construir en Azuqueca porque como todos sabemos el municipio tiene otras necesidades más urgentes que atender.