Mane Corral: “El alcalde de Azuqueca está gobernando un ayuntamiento fallido con unas cuentas prorrogadas desde hace año y medio que ni siquiera él votó”

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento azudense anuncia que “buscarán la fórmula” en el próximo Pleno “para que se lleve a cabo el Plan Económico Financiero aprobado hace casi seis meses, y del que nada se sabe”

REDACCION

martes 01 de octubre de 2024 , 20:25h

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, Mane Corral, ha anunciado hoy que “en el próximo Pleno, buscarán la fórmula para que se lleve a cabo la auditoria de las cuentas municipales que fue aprobada hace seis meses y, a día de hoy, nada se sabe”. Mientras tanto, “los azudenses sufrimos la falta de liderazgo del alcalde que está generando una sensación de ayuntamiento fallido sin fórmulas para mejorar la situación económica”. Y es que Azuqueca continúa con unos presupuestos “prorrogados desde el 25 de enero de 2023, elaborados por otra Corporación y por otro alcalde, el huido José Luis Blanco que prefirió irse a un puesto en la Renfe”.



“Es una paradoja que el actual alcalde no haya sido capaz de aprobar unos Presupuestos nuevos y esté gestionando otros que ni siquiera él votó”, ha reprochado el portavoz popular recordando que “hace cinco meses se aprobó en Pleno la elaboración de un Plan Económico y Financiero para tener un resultado en seis semanas, y casi seis meses después no tenemos noticias de ello”. “Es lamentable que tengamos que estar viviendo en esta situación y además que los actuales concejales estén encubriendo esta gestión por salvar las siglas del PSOE”, ha añadido Corral.



“Las fiestas más tristes de la historia de Azuqueca”



Por otro lado, el portavoz popular ha calificado las fiestas que han finalizado recientemente como “las más tristes de la historia de Azuqueca donde el PSOE lleva gobernando 40 años”, y no solo a juicio del Partido Popular sino como “sentir mayoritario entre la gente”.



Según Corral, estas “han sido salvadas por los peñistas porque un 90% de las actividades han sido organizadas o ideadas por las peñas” ya que “ha faltado iniciativa del Ayuntamiento, del alcalde y de la concejala de Fiestas”. Por poner un “simple ejemplo que habla mucho de la situación”, ha apuntado, “no fueron ni siquiera capaces de poner megafonía en el pregón para que la Ronda cantara”. “Hemos echado en falta una actitud proactiva para generar mayor ilusión en Azuqueca de Henares estos días”. Esto se suma a que “han tenido que venir otras instituciones, como la Junta de Castilla-La Mancha, a salvarnos a los azudenses debido a la falta de previsión y de eventos”, ha manifestado Mane Corral expresando su pesar por esta situación “bastante triste y de vergüenza”. Se refería el portavoz del PP al concierto de El Barrio que la Junta incluyó en el programa de Fiestas de Azuqueca por un coste de 340.000 euros dentro de los actos del programa de promoción del deporte regional y “con unas entradas que costaban más de 30 euros”. Sobre esto, y tras haber sido suspendido, Corral ha preguntado “qué ha pasado con esos 2,5 euros que se cobraban a la gente por la gestión de la compra de entradas que han sido devueltas sin ese dinero por la gestión que ha quedado en el limbo”.



Por último, Corral se ha mostrado satisfecho por la “ausencia de grandes altercados” durante los días festivos, por lo que ha agradecido “el trabajo de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil, Cruz Roja y, por supuesto, a todos los peñistas que gracias a ellos Azuqueca sigue teniendo esa actividad para todos los públicos”.