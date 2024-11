La localidad de Molina de Aragón sigue sin agua potable tras el paso de la DANA

sábado 02 de noviembre de 2024

La localidad en Molina de Aragón continúa sin agua potable tras el paso de la dana, si bien está siendo abastecida por Diputación de Guadalajara con cerca de 4.800 unidades de agua embotellada.



El alcalde del municipio, Francisco Javier Montes, ha señalado a EFE que el problema viene de la zona de captación de agua, a unos 5 kilómetros del municipio, que debido a las fuertes lluvias ha embarrado el agua y se encuentra turbia y no apta para el consumo humano, pero sí se puede emplear para otros usos como cisternas o limpieza.



Se está trabajando para que lo antes posible pueda solventarse la incidencia y mientras, este miércoles, la Diputación ya hizo llegar agua embotellada para los vecinos.



Así, según fuentes de la Institución Provincial, se llevaron 6 palets, con 960 garrafas de 5 litros, lo que supone un total 4.800 litros a Molina.



También se llevaron palés a Rio de Gallo y La Yunta, con 1.600 litros de agua embotellada respectivamente.



A Villel de Mesa y Mochales también se les abasteció con 4 palets a cada municipio, 3.200 litros para cada municipio.



Por otra parte, el alcalde de Molina ha señalado que, debido a la dana, entre otros daños y suciedad de calles y casas por el barro, se han inundado dos garajes comunitarios y el establecimiento de restauración El Molino del Batán, cercano al río, también ha sufrido daños destacados, especialmente en la carpa exterior.



osos daños" en Villel de Mesa

De su lado, el alcalde del pequeño municipio de Villel de Mesa, en Molina de Aragón, Pedro Lozano, va a solicitar la declaración de zona catastrófica del pueblo dados los "cuantiosos daños" registrados a causa de la DANA, con una veintena de casas anegadas de lodo, la farmacia destrozada, el bar y la tienda con muchos estropicios, una nave agrícola llena de cereal perdido y también inundada la parte inferior de las dependencias municipales, donde está la biblioteca.



"No he visto nada igual en mi vida. Algunos mayores dicen que hubo una tan gorda o más que esta hace casi un siglo pero yo no he visto nada así", señala a Europa Press el alcalde de este pequeño municipio de apenas 180 habitantes, situado en la comarca del Señorío de Molina de Aragón.



Muy afectado por cómo está su pueblo y por los numerosos daños registrados, este alcalde señala que la riada a afectado a prácticamente todo el municipio.



Así, la propia plaza, en apenas veinte minutos, se convertía en una piscina gigante.



El Ayuntamiento realizará a lo largo de los próximos días una recopilación de los daños registrados y remitirá el informe y la documentación que requiera, incluidas imágenes, al Gobierno regional.



"Esto es un desastre. No he vivido nunca una situación así", afirma. Según dice, les pilló "completamente de sorpresa" porque "a las nueve no había nada y a las 10 la Plaza tenía dos metros de agua".



Parece ser que el problema no fue tanto las lluvias intensas registradas en la zona sino que el peligro pudo estar en la tremenda cantidad que "vino a parar al río Mesa", subraya, reconociendo que aún pueden estar contentos porque no se ha registrado ninguna víctima.



Sin embargo, se muestra algo más contento porque no ha habido que lamentar daños personales. "Como hemos tenido la gran suerte de no tener ninguna desgracia personal, se lleva mejor", abunda este alcalde mientras pone en valor la colaboración de todos los vecinos en las labores de limpieza para que el pueblo vuelva cuanto antes a la normalidad deseada.



De momento, los daños son "numerosísimos", declara, sin arriesgarse a dar cifras ya que cree que ahora toca a cada vecinos hacer esa valoración y adjuntar el documento a la Comunidad Autónoma.



"Esto ha sido tremendo. Para saberlo, hay que verlo", subraya tremendamente con dolor. Desde ya, todo el pueblo está colaborando en las labores de limpieza y también se han acercado hasta el municipio personal y maquinaria de la Diputación Provincial", concluye.



Mayor crecida del Tajo en este siglo

En otro orden, el río Tajo a su paso por Trillo (Guadalajara) estuvo cerca de triplicar su caudar en la jornada del miércoles, con más de 430 metros cúbicos por segundo cuando lo habitual son unos 150.



Así lo han señalado a EFE fuentes municipales citando datos de la Confederación Hidrográfica, aunque han añadido que este jueves el cauce ha recobrado la normalidad.



La crecida no causó daños personales ni materiales de gravedad, si bien inundó parcialmente algunos trasteros y sótanos de la calle Tajonada, donde desde mediodía los empleados municipales estuvieron tabicando puertas en previsión de que el río se pudiera desbordar, y la Guardia Civil cortó la calle.



Así lo ha narrado a Efe el alcalde de Trillo, Jorge Peña, que ha manifestado que a las 14.00 horas el río ya superaba los 240 metros cúbicos por segundo, y el momento máximo del caudal fue alrededor de las 23.00 horas.



Se trata según ha dicho el regidor de la segunda riada más grande desde que se tienen registros, y ha apuntado que el Ayuntamiento estuvo ayudando con bombas en las zonas inundadas, y en la mañana de este jueves se han realizado labores de limpieza.



“La gente mayor dice que salvo una vez, no lo habían visto así en su vida”, afirma Peña, quien agradece la ayuda de vecinos, Protección Civil y Guardia Civil, y ha mostrado el apoyo de Trillo a "todos los afectados en Castilla-La Mancha y Valencia”.



Minuto de silencio en Guadalajara



En Guadalajara, ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno, las autoridades han guardado un minuto de silencio este jueves, en memoria de las víctimas y los afectados por la dana, que ya ha dejado casi un centenar de fallecidos, la mayoría en la Comunitat Valenciana y dos en Castilla-La Mancha, en concreto, en Mira (Cuenca) y en Letur (Albacete).



En esta concentración, la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Susana Cabellos, ha expresado su pesar y dolor por los hechos acontecidos en España, con numerosas víctimas mortales, por la dana.



“A los familiares, a los seres queridos, a todas aquellas personas que han sufrido pérdidas en estos días y en especial en Castilla-La Mancha, Albacete y en Cuenca todo nuestro compromiso de acompañamiento”, ha afirmado Cabellos, que ha destacado el trabajo de los servicios de emergencia para recuperar la normalidad.



“Fue ejemplar y encomiable no solamente la Unidad de Seguridad Ciudadana, sino también de Tráfico", ha ensalzado la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, que ha subrayado que los agentes hicieron labores de reconocimiento de carretera y también labores de acompañamiento a vecinos que lo necesitaban en los pueblos, "de rescate de rescate, en concreto en dos pueblos de Mochales y Villel de Mesa", en relación a los efectos en la provincia de Guadalajara.



También se ha referido a las consecuencias del cambio climático y ha llamado a todos a “estar preparados por un ejercicio de responsabilidad, porque las emergencias siempre se ha considerado algo excepcional y en estos momentos hay que ser responsables en prevenir y anticiparse a las posibles situaciones que puedan darse”.