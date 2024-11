URGENTE: Llamamiento a la ciudadanía de Cabanillas para participar en una recogida de bienes de primera necesidad para Valencia

viernes 01 de noviembre de 2024 , 13:45h

– El Ayuntamiento responde a una petición de la FEMP, y habilita el Frontón Municipal para entregar los productos desde el viernes 1 hasta el domingo 3 de noviembre, con idea de mandar la ayuda el lunes 4– Se necesitan AGUA MINERAL, LECHE, ALIMENTOS NO PERECEDEROS Y ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONALRespondiendo a una petición recibida en el Ayuntamiento desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo organiza este fin de semana de 1, 2 y 3 de noviembre una recogida urgente de bienes de primera necesidad, que se mandarán con destino a los municipios de Valencia más afectados por las terribles tormentas de los últimos días.En concreto, desde la FEMP se nos solicita la recogida de cuatro tipos de productos: agua mineral, leche, alimentos no perecederos, y artículos de higiene personal. La recogida en Cabanillas se va a centralizar en el Frontón Municipal desde el viernes 1 al domingo 3 de noviembre, con idea de mandar la ayuda ya el lunes 4 con destino a la Comunidad Valenciana.Se conmina a la ciudadanía a colaborar con esta iniciativa, aportando exclusivamente los bienes solicitados, y no otro tipo de materiales. Si en algún momento se necesitaran, se comunicaría.El horario de entrega y recepción de los productos es:El viernes 1, de 16:00 a 19:00 h.El sábado 2, de 11:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.El domingo 3, de 11:00 a 14:00 h.Por otro lado, desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a particulares y empresas de la localidad que puedan prestar al municipio las siguientes herramientas para facilitar el trabajo logístico de estos días:Cartón de base para paletsCinta adhesiva para sellado de cajasSe ruega que aquellas empresas o personas que dispongan de este material se pongan en contacto con la Alcaldía en el correo electrónico [email protected]