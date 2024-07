Detenida por usurpar la identidad de una mujer para optar a puestos de trabajo en Azuqueca

lunes 29 de julio de 2024

La Policía Nacional ha detenido a una mujer como presunta autora de un delito de falsedad documental y otro de usurpación de identidad al haber utilizado la identidad de otra compatriota durante más de ocho meses para optar a un puesto de trabajo al no contar ella con autorización para trabajar en España.



La Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Comisaría Provincial de Valladolid inició una investigación en agosto de 2023 al detectar el uso fraudulento y "usurpación de identidad", de una ciudadana ecuatoriana residente en Vizcaya.



La mujer cuya identidad fue usurpada de manera ilegal presentó la documentación requerida para optar a un puesto de trabajo en un grupo empresarial con sede en Valladolid en un centro de trabajo que esta empresa tenía en la localidad de Portugalete (Vizcaya), según informan fuentes policiales.



Al cotejar sus datos, el departamento de recursos humanos de dicho grupo empresarial detectó que esta persona figuraba como trabajadora suya desde hacía ocho meses, desempeñando sus funciones en el centro que el grupo tiene en la localidad de Azuqueca de Henares (Guadalajara), sin embargo la fotografía no se correspondía con la persona contratada.



Resulta que la mujer que se encontraba trabajando en el centro de Guadalajara se despidió voluntariamente y de forma telefónica al ser cuestionada por el asunto.



Ante tales hechos, por parte del grupo investigador, se llevaron a cabo diversas gestiones operativas de investigación así como monitorización de redes sociales y fuentes abiertas, de forma que se logró identificar a la mujer que había estado trabajando con otra identidad durante ocho meses en el centro de Azuqueca de Henares.



Fruto de la investigación desarrollada por los agentes se pudo determinar que la usurpadora no solo accedió a un puesto de trabajo haciéndose pasar por otra persona, sino que además abrió una cuenta bancaria a nombre de la mujer cuya identidad fue usurpada generando un descubierto por impago.



Finalmente, los investigadores lograron determinar que la usurpadora adoptó esa identidad tras hurtar la documentación a otra mujer, utilizando su documentación e identidad para trabajar y abrir una cuenta bancaria.



La investigada carecía de autorización para trabajar en España, por lo que la usurpación la permitió acceder a un puesto de trabajo a pesar de no disponer de permiso para trabajar en España. Por estos hechos la mujer fue detenida y tras prestar declaración en dependencias policiales fue puesta en libertad a la espera de juicio.