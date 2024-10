CCOO denuncia en la Inspección de Trabajo a Puy du Fou por obligar a actores y actrices a limpiar baños y vestuarios

La empresa, advertida por el sindicato, no ha solucionado un incumplimiento laboral más que evidente: Las competencias de unas 600 personas que trabajan en parque no incluyen tener que limpiar las zonas comunes

jueves 31 de octubre de 2024 , 19:11h

Limpiar los baños y fregar los vestuarios no pueden ser parte de la tarea diaria de la plantilla de artistas de los espectáculos de Puy du Fou en Toledo, y ahora será la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la que tome cartas en el asunto para resolver el problema. La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Toledo ha interpuesto una denuncia ante el organismo inspector para ponerlo en conocimiento de esta situación, advertida ya ante la empresa, pero sin solucionar.



El problema de ordenar a esta parte de la plantilla del parque tareas que no son parte de sus funciones se ha expuesto en una reciente reunión del Comité de Seguridad y Salud de Puy du Fou España: En una plantilla de 936 personas, alrededor de 600 son personas trabajadoras contratadas como fijos discontinuos de marzo a noviembre y en Navidad. Son este colectivo el que tiene que limpiar baños y vestuarios.



“Hemos denunciado a la Inspección que es política de la empresa que la limpieza de las zonas comunes del personal, incluidos los baños, comedores y vestuarios, corresponden a los actores o personas que están relacionadas con los espectáculos, incluso tienen un cuadrante diario con las funciones propias de su categoría, al que se le añade media hora más para la limpieza de las zonas mencionadas”, explica Enrique Clavero, secretario general de FSC CCOO Toledo.



Estas tareas no las hacen el personal de estructura fijo (mantenimiento, administrativos, ventas, técnicos…). “Estas zonas, después de tanto tiempo sin una limpieza correcta por personal cualificado de limpieza, carece de salubridad y están en un estado lamentable”.



La empresa no ha dado soluciones a este flagrante incumplimiento laboral, añade Clavero: “Está claro que entre las competencias de los actores, actrices, bailarines, y demás plantilla del parque, no están las funciones de limpieza de los baños ni la de fregar suelos de los vestuarios, por lo que su evaluación de riesgos no contempla este tipo de trabajos. La empresa propone que una vez al mes una empresa externa haga una limpieza a fondo, pero que el resto de los días la limpieza la siga haciendo el personal de espectáculos, lo que hemos llevado a la Inspección de Trabajo”.