Ana Guarinos recuerda que sigue pendiente la creación del juzgado de violencia de género en Guadalajara

La alcaldesa de Guadalajara ha participado en el acto de inauguración del nuevo Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de la Violencia Sexual en Guadalajara.

miércoles 30 de octubre de 2024 , 19:32h

“La violencia contra las mujeres es una flagrante vulneración de los derechos humanos. No respeta fronteras geográficas, culturales ni económicas. Se dirige y se ejerce hacia las mujeres, también hacia los menores y personas dependientes de la mujer, por el mero hecho de serlo y ninguna mujer está libre de la misma en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, bienvenidas sean todas las medidas y programas de atención a las víctimas que permiten la atención integral a las personas afectadas por esta lacra”.



Con estas palabras ha iniciado su intervención la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, en el acto de inauguración del nuevo Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Guadalajara, un recurso regional que comienza a prestar su atención de forma parcial.



Guarinos ha recordado a las víctimas y a sus familias, expresándoles todo su apoyo y el del Ayuntamiento de Guadalajara. “Queremos que sepan que no están solas, que estamos con ellas, acompañándolas en el difícil camino para salir adelante y con el compromiso de trabajar para erradicar esta lacra social.”



La lucha contra la violencia de género no es una cuestión de ideologías, es una realidad social que nos avergüenza como sociedad y que debemos combatir en unidad y desde la unidad. No puede plantearse una utilización partidista de una causa que nos tiene que unir y no dividir” ha subrayado Guarinos, recordando el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España que asciende a 39 en 2024 y a 1.283 desde 2003. Además, el número de menores huérfanos por violencia de género en España asciende a 29 en 2024 y a 462 desde 2013. Y el número de personas menores de edad asesinadas por violencia de género en España asciende a 10 en 2024 y a 63 desde 2013. “Esta es la magnitud del problema al que nos enfrentamos”, ha apostillado.



“Estamos ante una de las peores violencias que sufren muchas mujeres, especialmente las más vulnerables: las adolescentes, muy expuestas ante las nuevas formas de violencia de control en las redes sociales; las mujeres con alguna discapacidad; las mujeres mayores; y los menores, siempre víctimas silenciosas de los malos tratos ejercidos en el ámbito familiar”, ha incidido.



La alcaldesa, ha dicho que todas las violencias tienen su correspondiente tipificación en el Código Penal, pero no todas plantean la misma problemática social ni requieren el mismo tipo de respuesta, de ahí el Pacto de Estado contra la Violencia de Género del año 2017, con una financiación inicial de 1.000 millones de euros, 200 de financiación adicional y 214 medidas. “Queda mucho por hacer”, ha señalado, para recordar que sigue pendiente el Juzgado de Violencia de Género en Guadalajara.



“Los datos son estremecedores y alarmantes, por eso reiteramos el compromiso del Ayuntamiento de Guadalajara para luchar contra esta lacra”, ha insistido la alcaldesa, con un mensaje último esperanzador, “hay salida y solución, según las estadísticas, 8 de cada 10 mujeres lo logran gracias a que España cuenta hoy con uno de los sistemas de protección más avanzados del mundo, con unos elevados estándares de transparencia y capacidad de respuesta y un amplio compromiso político y social. Un consenso cuya vigencia defendemos y demandamos para que sean las víctimas y en ningún caso los planteamientos ideológicos de nadie, los que prevalezcan en defensa de una causa que no sólo es justa, sino que como sociedad no nos podemos permitir”, ha concluido.