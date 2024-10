Redondo pregunta al Gobierno regional cuándo se va a firmar el convenio para iniciar los trámites del proyecto de ampliación del consultorio de Valdeluz

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 10 de octubre de 2024 , 20:45h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El diputado regional del Partido Popular por Guadalajara, Nacho Redondo, ha preguntado al consejero de Sanidad, Jesús Fernández, sobre la fecha en la que el Sescam tiene previsto firmar el convenio con el Ayuntamiento de Yebes “para aceptar la puesta a disposición de los locales, se establezcan las obligaciones y la forma de financiación para poner en marcha la ampliación del consultorio médico y mejorar la calidad del servicio a los vecinos de Valdeluz”.



Así lo ha trasladado el parlamentario regional en una pregunta oral en el Pleno de las Cortes celebrado hoy donde el titular de Sanidad ha mostrado “su indiferencia cuando ni siquiera ha esperado la duplica de Redondo sobre el tema abordado”.



El pasado 18 de julio, el propio Redondo preguntó por escrito acerca de la renuncia de la parcela cedida al Sescam por parte del Ayuntamiento de Yebes en el año 2007 para la construcción de un centro de salud en Valdeluz. En la respuesta ofrecida por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha argumentaban que se realizaba de manera continua el seguimiento de las necesidades asistenciales de la población para la prestación de servicios en condiciones óptimas. Está claro, ha aseverado, “que para estas no tienen en cuenta la población ya que solo Valdeluz tenía 4.392 habitantes a finales de 2023”.



Redondo ha recordado que cuando se firmó la cesión de la parcela en 2007 la población de Yebes con Valdeluz rondaban los 700 habitantes en aquel momento, no llegando a 500 los de Valdeluz. Horche tiene un centro de salud y es el centro de referencia para todas las poblaciones de alrededor, incluyendo Yebes que está a 5 kilómetros y 5 de Ciudad Valdeluz, teniendo 2.778 habitantes a uno de enero de 2023. “Un centro de salud que se colapsa por la cantidad de población que tiene que atender”.



El actual equipo de Gobierno de Yebes, ha explicado el diputado, entiende que aquel local cedido en 2007 se queda pequeño con el paso de los años y el aumento de la población con el consiguiente aumento de las necesidades sanitarias. Por ello, en 2023 adquirió este local cedido y dos contiguos para no perderlos ya que la empresa propietaria de los mismos había entrado en concurso de acreedores y era una opción de futuro para agrandar el consultorio hasta que se construyera el Centro de Salud de Valdeluz. Redondo ha ensalzado precisamente “la visión del equipo de Gobierno adelantándose a los acontecimientos”.



Por ello, y vista la negativa del Sescam de continuar con el proyecto del Centro de Salud en Valdeluz, Redondo ha explicado que el Ayuntamiento se puso en contacto con la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara para la ampliación del consultorio médico y la respuesta “fue un mail de la dirección de gestión con un plan funcional que no se puede llevar a cabo por parte del Ayuntamiento hasta que no se formalice un convenio de colaboración de éste, con el propio Sescam. Por esta razón el diputado se ha preguntado ¿qué es lo que están esperando desde entonces?



Las competencias propias que establece la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local atribuye a los ayuntamientos en materia de sanidad la protección de la salubridad pública, competencia que no ampara la construcción de consultorios médicos, “por lo que es necesario el referido convenio para poder establecer la financiación de la obra y las obligaciones de ambas administraciones para dotar a Valdeluz de un nuevo consultorio médico”.



Desde el Ayuntamiento, ha aseverado “siguen esperando una reunión que ya han solicitado para llegar a un acuerdo sobre el convenio y poder así comenzar los diferentes trámites para la realización de la obra de ampliación en el consultorio”.