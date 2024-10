"The Economist" acusa a Pedro Sánchez de aferrarse al cargo "a costa de la democracia española"

'The Economist' carga contra el "despiadado" Pedro Sánchez: "Se aferra al cargo a costa de la democracia española"

viernes 04 de octubre de 2024 , 13:24h

El semanario "The Economist" ha publicado un reportaje en el que acusa a Pedro Sánchez de aferrarse al cargo «a costa de la democracia española».



En dicha información, el semanario británico alude a la debilidad parlamentaria de Sánchez y a cómo el Gobierno se mueve al compás que imponen el nacionalismo catalán y vasco, con el consabido deterioro de las instituciones.



El texto comienza recordando la frase que Sánchez dejó en el último Comité Federal de su partido, cuando aseguró estar dispuesto a agotar la legislatura con o sin el concurso del poder legislativo (del parlamento). «Para sus críticos más excitables, esto sonó como una declaración de dictadura. De hecho, fue un reconocimiento de sus circunstancias conflictivas», señala el periódico.



Partiendo de esa base, The Economist no ahorra calificativos contra el presidente del Gobierno. «En el cargo desde 2018, Sánchez es el gran superviviente de la política europea, un estratega astuto y despiadado. Pero su gobierno de coalición minoritario gobierna a placer de los nacionalistas radicales catalanes y vascos, generando un coste cada vez mayor para la calidad de la democracia española y sus instituciones», sentencia el semanario británico.



No es la primera vez que The Economist denuncia los tics autoritarios de Pedro Sánchez. El pasado mes de abril, con motivo de su 'carta a la ciudadanía' esta misma publicación le tildó como rey del drama (drama king).



«El drama ha vuelto con su sorprendente decisión de despejar su agenda hasta el lunes, cuando anunciará si piensa seguir para entonces en el cargo o no», escribía en aquellos días The Economist, quien ya se mostraba seguro de qué quizá habría «más detalles sobre las cuestiones de su mujer que pronto saldrán a la luz y él lo sabe». La realidad es que el texto fue profético, pues a los pocos días se conoció la doble imputación de Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.



Hace justo un año, el diario The Times también le afeó su ambición de poder «a cualquier precio». Fue en noviembre de 2023 y lo hizo en un sonado editorial:



«Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones de España, está revelando su despiadada astucia política al intentar aferrarse a un segundo mandato en el cargo. Después del resultado inconcluso de las elecciones de julio, el líder socialista ha unido su suerte política con cinco partidos más pequeños, incluidos dos grupos separatistas catalanes, con la esperanza de construir una mayoría viable», comenzaba aquel texto.