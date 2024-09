Dos extraordinarias exposiciones de arte local e internacional pueden visitarse en el Centro San José de Guadalajara hasta el 5 de octubre

La colección de dibujos del guadalajareño José Luis Pastor Pradillo titulada “Guadalajara cuando no ocurría casi nada” está abierta en la Sala Multiusos, mientras que la Sala de Arte Antonio Pérez alberga la muestra “Entrelazamientos: visión pictórica del comportamiento de la materia”, de la artista italiana Rossella Vasta.

lunes 16 de septiembre de 2024 , 14:06h

El Centro San José de la Diputación de Guadalajara acoge hasta el próximo 5 de octubre dos exposiciones de gran calidad, una de dibujo en la Sala Multiusos y otra de pintura en la Sala de Arte Antonio Pérez, que a su vez dan visibilidad en Guadalajara a un artista local y a una pintora de talla internacional. Ambas muestras fueron inauguradas el 5 de septiembre, con motivo del comienzo de las Ferias y Fiestas de Guadalajara, y pueden ser visitadas por el público de lunes a sábado, excepto festivos, de 19 a 21 horas.



La exposición ubicada en la Sala Multiusos del Centro San José reúne 30 dibujos de José Luis Pastor Pradillo bajo el título “Guadalajara cuando no ocurría casi nada”. Se trata de obras que ilustran unos relatos próximos a ver la luz, en las que Pastor Pradillo, con un gran dominio de la técnica del dibujo, minuciosos detalles y preciosismo, presenta imágenes de rostros, personajes realistas y simbólicos, calles, monumentos y rincones de Guadalajara fácilmente reconocibles y que invitan a revivir algunos aspectos olvidados.



El autor, nacido en Guadalajara en 1947, señala que con esta muestra “intentaré describir un microuniverso suspendido en el tiempo” nutrido de “experiencias propias, relatos, informaciones y leyendas urbanas que, durante mis primeros años y para fomentar el amor por Guadalajara, se ocupó mi abuelo de verter en mi aún crédula memoria”.



José Luis Pastor Pradillo es licenciado en Educación Física y en Psicología, maestro de Primera Enseñanza y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Valladolid y de Historia Contemporánea por la Universidad de Alcalá. Ha ejercido hasta su jubilación la docencia en diversas universidades de España, Europa, América y África.



Pintura con los dedos en la Sala de Arte Antonio Pérez.



La muestra visitable en el principal espacio expositivo del Centro San José, la Sala de Arte Antonio Pérez, lleva por título “Entrelazamientos: visión pictórica del comportamiento de la materia” y está formada por treinta obras de pintura realizadas con los dedos sobre papel de gran formato por la artista italiana Rossella Vasta. Las obras expuestas forman parte de la colección privada del mecenas artístico Roberto Polo.



Las pinturas de “Entrelazamientos” concilian simultáneamente conceptos artísticos habitualmente percibidos como irreconciliables: representación figurativa, abstracción biomórfica, geométrica y volumétrica, visión pictórica y lineal, consiguiendo que quien las observa se pregunte si son abstracciones o representaciones de lago real y tangible que el ojo humano aún no ha podido ver.



Rossella Vasta nació en Palermo en 1962 y trabaja en Umbría, donde también dirige la Pieve International School, una institución que acoge a universidades americanas y programa residencias para artistas e historiadores del arte. De 1990 a 1997 trabajó en Nueva York y desde entonces ha realizado numerosas exposiciones en Europa, Estados Unidos y Asia.



Su arte está representado, entre otros muchos espacios públicos, en las colecciones permanentes de Roberto Polo, museo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con sedes en Toledo y Cuenca, así como en el Centro Italiano Arte Contemporánea de Foligno. En su obra pictórica suele emplear medios tradicionales, como óleos y pigmentos minerales, que utiliza de forma no convencional con la intención de abrir nuevas puertas a la pintura.