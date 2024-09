Concentración en Guadalajara para denunciar el despido del personal interino y fijo discontinuo de GEACAM

lunes 16 de septiembre de 2024 , 20:26h

Temporalidad: bomberas forestales trabajando 89 días. Bomberas fijas discontinuas trabajando menos de tres meses al año, cuando a este personal se le transmitió que sus contratos serían de cuatro meses, independientemente del tiempo de activación de sus medios.

Dispositivo escalonado en verano, consecuencia de los recortes, lo que se traduce en un dispositivo incompleto, dejando áreas desprotegidas por no tener medios en la zona, aumentando el tiempo de reacción.

Jornadas diarias de extinción más cortas, con un nuevo recorte este mes de septiembre. Resta tiempo de respuesta, de formación y entrenamiento.

Amortización de puestos de trabajo: no se cubren las jubilaciones, bajas, etc., disminuyendo la plantilla estable y aumentado el número de contratos precarios.

Un año más sin tasa de reposición. Ningún contrato de doce meses para las trabajadoras de incendios, con personal con seis campañas consecutivas trabajando 3-4 meses al año.

Trabajadores y trabajadoras de GEACAM se han concentrado este lunes en Guadalajara, frente a la Delegación provincial de la JCCM, en protesta por el despido del personal interino y fijo discontinuo de esta empresa pública, condenando un año más a la precariedad y a la temporalidad a este colectivo.El Comité de empresa (CCOO, CSIF y Solidaridad Obrera) denuncia:Todos estos recortes afectan a la totalidad de la plantilla, ya que empeoran sus condiciones de trabajo y la capacidad de respuesta ante las emergencias, con las consecuencias para su seguridad, la del medio natural y el medio rural.En particular, se ceban con el personal más precario, interinas y fijas discontinuas que, tras años y años prestando servicios en GEACAM, siguen encontrándose viviendo al día, con consecuencias sobre el plano moral y material (incertidumbre, alquileres, desplazamientos, conciliación personal, haber rechazado otros trabajos…).El Comité de empresa denuncia que estos despidos van en detrimento de otro de los pilares de la lucha contra incendios, la prevención, tarea esencial en la que este personal precario no podrá trabajar. GEACAM ya no ofrece ni las migajas que ofrecía otros años a este personal, alargando un par de meses sus contratos tras la campaña para realizar estas tareas, contratando peones con peores condiciones a través de los MRR. Y sin contratos de 12 meses a la vista.