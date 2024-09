Ángela Dobrowolski, condenada a 4 años por intentar asesinar al productor televisivo Josep Mainat

lunes 16 de septiembre de 2024 , 14:03h

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 4 años y medio de cárcel a la exmujer del productor televisivo Josep Maria Mainat, Ángela Dobrowolski, al considerar que si bien intentó asesinarlo con una inyección de insulina en junio de 2020, se arrepintió de su acción al llamar a emergencias.



La sentencia ha impuesto a Dobrowolski, actualmente en prisión provisional por otra causa abierta, 4 años y seis meses de prisión por un delito de lesiones, al considerar el tribunal de la sección 20ª que con su llamada quiso revertir el intento de asesinato.



Los hechos declarados probados son constitutivos un delito intentado de asesinato con alevosía, pero el tribunal entiende que concurre la denominada "excusa absolutoria incompleta de desistimiento voluntario" en la tentativa, por lo que sólo la condena por un delito de lesiones.



Aun así, le ha impuesto la pena en su mitad superior (las lesiones se castigan con penas de entre 3 y 5 años de prisión) al aplicarle la agravante de parentesco, pues Mainat y Dobrowolski estaban casados desde 2011.



La sentencia también le prohíbe acercarse a menos de 1.000 metros de su exmarido, así como de su domicilio, de su lugar de trabajo o de cualquier otro lugar frecuentado por él durante 8 años y 6 meses una vez cumplida la pena privativa de libertad.



El tribunal no le aplica ninguna atenuante, como pedía su abogado, pues no ha quedado probado que en el momento de los hechos estuviese bajo la influencia del consumo de estupefacientes y, pese a que presenta rasgos de personalidad desadaptativos, "no afecta a sus capacidades volitivas e intelectivas, teniéndolas conservadas en el momento en que inyectó la insulina a su esposo".



Asimismo, el tribunal la ha absuelto del delito de encubrimiento y revelación de secretos por el que inicialmente también estaba acusada, puesto que Mainat la perdonó durante el juicio oral, aunque la sentencia recoge que, si bien la acusada manifestó que no hubo espionaje sobre la herencia del productor, "su versión ha quedado desvirtuada".



"Fuera cual fuera su finalidad, ha quedado probado que entró sin consentimiento en la cuenta de correo de su esposo y se reenvió a su propio correo varios emails con documentos que habían sido mantenidos entre Josep Ma M. y los abogados que llevaban el tema sucesorio de la herencia y el tema del divorcio". DESISTIË



Mainat celebra la sentencia



Mainat ha recibido la notificación de la sentencia acompañado de su abogada, Olga Tubau, y tras conocer el fallo se ha mostrado "contento" con la sentencia porque, en sus palabras, se ha reconocido que el intento de asesinato existió.



En relación a los años de condena, Mainat ha dicho que no le hace "ni feliz ni no feliz" que no la hayan condenado a 13 años --como pedían el fiscal y su abogada, Olga Tubau-- y que la sentencia sea de 4 años y medio, si así lo estipula la ley.



"Que condenen a tu esposa y a la madre de tus hijos por intentar asesinarte no es un una gran alegría", lamenta.



Contra esta sentencia se puede interponer recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), pero mientras se tramiten los eventuales recursos, el tribunal ha ordenado prorrogar la orden de alejamiento a menos de 1.000 metros que ya le impuso a la acusada el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona en octubre de 2020.



Mainat, que ha avanzado que no tiene intención de recurrir aunque tiene 10 días para pensárselo, ha expresado a la salida de los tribunales que la sentencia le parece "correcta".