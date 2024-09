Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

La teniente coronel Cristina Moreno confesó su amor por Guadalajara en un emotivo pregón de Ferias y Fiestas

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, invitó a vecinos y visitantes “a participar y disfrutar de estos días, que están marcados por la alegría y la diversión, sin olvidarnos de actuar de manera responsable y respetuosa”.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 07 de septiembre de 2024 , 13:30h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

El Teatro Buero Vallejo acogió ayer viernes el Pregón Oficial de las Ferias y Fiestas de Guadalajara 2024, con la teniente coronel Cristina Moreno Martínez ejerciendo como pregonera,



Más de un millar de personas entre vecinos, autoridades civiles, políticas, religiosas, militares, cuerpos de seguridad y representantes de peñas y asociaciones ciudadanas, llenaban el patio de butacas mientras que sobre el escenario, la pregonera ha estado acompañada acompañada por la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, el primer teniente de alcalde, Javier Toquero y el concejal de Festejos y tercer teniente de alcalde, Santiago López, en un acto conducido por la periodista Cristina Pedroviejo, como presentadora.



La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, manifestó su “enorme orgullo y mayor gratitud“, por tener a Cristina Moreno como pregonera, ·”una guadalajareña de adopción que lleva 12 años siendo vecina de la ciudad, que es un compendio de valores humanos, y sobre todo alguien que siente y quiere a Guadalajara y que se hacer querer”.



Tras presentar la vocación benemérita de la teniente coronel y jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Guadalajara, como una mujer referente que ha roto muchas barreras profesionales, pues fue la primera mujer en acceder a la escala de oficiales de la Guardia Civil y la primera en obtener el puesto de teniente coronel, la alcaldesa de Guadalajara recaló en la faceta más cercana de una mujer “que es nieta, hija y sobrina de guardia civiles, de casta le viene el honor y lo siente con orgullo” y destacó su papel como madre, la constancia y el esfuerzo y las renuncias para alcanzar los logros.



Antes de dar paso a la pregonera, “que tiene voz de mando pero hoy tendrá una voz cálida para estrenar la emoción de las Ferias y Fiestas”, Ana Guarinos, invitó a vecinos y visitantes a “participar y disfrutar de estos días, que están marcados por la alegría y la diversión, sin olvidarnos de actuar de manera responsable y respetuosa” y destacó el intenso trabajo para preparar el programa festivo con más de 200 actividades para todos los gustos y edades, “para vivir la fiesta en la calle, de día y de noche, desde el comienzo del alba con nuestros particulares encierros en puntas, hasta el fin de la verbena, del concierto”.



Emotivo pregón con charangas, toros y patrona y amor por Guadalajara



La teniente coronel pronunció un emotivo pregónc, en el que confesaba sentirse guadalajareña, haciendo un paralelismo entre las fiestas de pueblo natal, Igea, “un pueblo pequeñito de la Rioja Baja” y las de Guadalajara, con el recuerdo de sus primeras Ferias y Fiestas en “una ciudad a la que nada me unía y de la que ya jamás, podré separarme”.



“Recibí con entusiasmo escuchar en Guadalajara esos mismos pasacalles que resuenan en mi pueblo, la primera vez que presencié desde nuestro cuartel, entonar el Himno de España por parte de la charanga de alguna que otra Peña…ese día fui consciente de que me tenía que encontrar en la mejor capital de

provincia y con las mejores peñas de este país”, señaló la pregonera, recalando en las tradiciones, “la admiración presente pasada por las mujeres del campo”, los toros y el recuerdo emocionado del primer viaje en noria de sus hijos, para acabar en la devoción por la patrona, la Virgen de la Antigua, “que al igual que la Guardia Civil, representa la protección del pueblo”.



Con un Felices Fiestas y vivas a la Virgen de la Antigua, a Guadalajara y España, acababa el pregón para dar paso la actuación musical de “Toda una vida” by Ballesteros, con la proyección de imágenes de otros años de las ferias y fiestas de Guadalajara.