Ecologistas en Acción exige paralizar la “deforestación” del bosque de ribera aguas abajo de la presa de Cazalegas

sábado 07 de septiembre de 2024 , 13:16h

Ecologistas en Acción Toledo, mediante remisión de escrito al presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, apoya a la Asociación Naturalista Ardeidas en sus críticas a la Confederación y en la solicitud de paralización inmediata de la deforestación del bosque de ribera aguas abajo de la presa de Cazalegas.



El pasado día 4 de septiembre de 2024, Ecologistas en Acción Toledo recibió un informe de la Asociación Naturalista Ardeidas en el que se denunciaba, aportando todo tipo de detalles, la “lamentable destrucción” de al menos 1,5 kilómetros de bosque de ribera aguas abajo de la presa del embalse de Cazalegas.



Según el informe de Ardeidas —“extremo que ha sido confirmado por Ecologistas en Acción Toledo”— la destrucción del bosque de ribera en Cazalegas se deriva directamente de la ejecución del proyecto denominado ‘Mejora de la continuidad longitudinal del río Alberche aguas abajo de la presa de Cazalegas (Toledo)’ a cargo de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).



Como se publicita en la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, según la organización ecologista, una parte de los trabajos de este proyecto consiste en la ejecución de “trabajos selvícolas” que, en el momento actual, ya se han traducido en la eliminación de una importante masa forestal de bosque de ribera inmediatamente aguas abajo de la presa del embalse de Cazalegas.



El objetivo del proyecto era, según la CHT, mejorar la capacidad de desagüe del río Alberche para dar condiciones de seguridad al paso de la circulación de vehículos por el puente de la carretera P-20 ante eventuales necesidades de liberación de caudales a partir del agua acopiada en el citado embalse. “Resulta del todo sorprendente que, más allá de la comisión de tal atentado ecológico, sea la propia CHT la responsable directa de estas actuaciones”.



Por otra parte, “a mayor abundamiento en el absurdo”, resulta que, para “estupor y pesar” de Ecologistas, estos trabajos se han enmarcado al amparo de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y son financiados con fondos Next Generation EU al integrarse sus actuaciones dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



Por todo lo anterior, Ecologistas en Acción Toledo ha remitido un escrito al presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, apoyando la denuncia de la Asociación Naturalista Ardeidas y solicitando la paralización inmediata de estas actuaciones para que no se lleguen a afectar los 900 metros de bosque de ribera aguas abajo del sector ya destruido.



También pide que se revise de oficio la resolución por la cual se ha acordado realizar las actuaciones referidas, y que se declare su nulidad por no cumplir con los procedimientos administrativos establecidos al efecto (por ejemplo en materia de evaluación ambiental, de la aplicación de los fondos Next Generation o de la aplicación de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos).



Finalmente, solicita que se proceda de manera inmediata a la restauración del impacto ambiental generado hasta la fecha y se replantee el proyecto en el sentido de buscar alternativas viables y ambientalmente sostenibles en el ánimo de garantizar la seguridad de la circulación de vehículos y el tránsito de las personas en todo este entorno.