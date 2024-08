El músico de Asfalto, Jorge García Banegas, pregona las fiestas de Quer

viernes 30 de agosto de 2024

Quer está de fiesta, con la celebración del Día del Cristo de la Misericordia, con un programa que mezcla la diversión y el ocio, con los actos tradicionales.



Después de una intensa semana cultural, que ha prologado las fiestas de este año, recuperando actividades tan queridas en la villa setera como el baloncesto 3x3 o la prueba de habilidad en bicicleta, el pregón llegaba el día jueves, 29 de agosto, junto a la Carrera de Colores setera.



Prologado por el alcalde de Quer, José Miguel Benítez, el pregón le correspondía darlo, en 2024, al músico Jorge García Banegas, teclista de la mítica banda de rock Asfalto.



El pregonero agradeció, en primer lugar, al Ayuntamiento el ofrecimiento. “No hay mejor sensación, ni más emotiva para un músico o creador, que el reconocimiento de los demás a lo que sale de tus manos y de tu cabeza, de tu alma”, señaló.



Jorge García Banegas vive con su familia en Quer desde hace siete años en Quer, siendo la localidad más pequeña en la que ha vivido hasta ahora. El pregonero destacó las excelentes zonas comunes del pueblo, como el Parque de Valmores, la piscina municipal o las instalaciones deportivas, y también el hecho de que “ser pocos, hace que nos demos los buenos días unos a otros cuando nos cruzamos por la calle”, pero también propicia la solidaridad y colaboración, “como se demostró durante la pandemia o en el temporal Filomena”, aunque también tiene cosas mejorables, “que no es momento de citar aquí”.



García Banegas contó que llegó a España en los años 70, en barco, y con 500 kilos de equipaje musical, en un viaje de 18 días, siete sin ver tierra. Jorge y su banda ganaron el concurso organizado por el periódico AS, para apoyar a la selección española en el Mundial 82 de fútbol. “El sosiego de vivir en Quer me ha ayudado a crear, y me ha dado muchas alegrías y pocas penas”, señaló, y terminó su intervención con la frase de una de las canciones más recordadas de Asfalto. “Enseña a tus hijos a amar la libertad… y la música, la que se baila, y la que alimenta las neuronas”, concluyó.



El final del pregón coincidió con el comienzo de una nueva edición de la carrera de colores de Quer, en la que han participado más de 200 seteros.