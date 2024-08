Las ferias de Guadalajara contarán con más de 200 actos festivos y el pañuelo morado como protagonista de esta Semana Grande

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, destaca el carácter inclusivo de estas Ferias y Fiestas que son “para todos los públicos y para vivirlas con alegría, con fraternidad, pero también con seguridad y responsabilidad”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 27 de agosto de 2024 , 18:58h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos y el concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, han presentado la programación para las Ferias y Fiestas de Guadalajara. "Por segundo año tengo el honor de presentar como alcaldesa la programación de las Ferias y Fiestas de Guadalajara. Son días llenos de actividades para todos los gustos, aficiones y edad; para todas las personas, para disfrutar del reencuentro con amigos y familiares, vecinos y visitantes. Días para celebrar y convivir desde la responsabilidad y el respeto".



La programación incluye un total de 204 actos festivos que se desarrollarán del 6 al 15 de septiembre, siendo el día grande el 8 de septiembre, día de la patrona, la Virgen de la Antigua, cuyo traslado se realizará el jueves 29 de agosto. Además, durante este próximo fin de semana, 29, 30 y 31 de agosto, se celebrará también "el esperado regreso del Festival Gigante en su X edición, del que se han vendido más de 6.500 entradas por día y que nos ha dejado las plazas hoteleras prácticamente agotadas".



La alcaldesa ha querido destacar que esta Semana Grande "es un momento para poner en valor nuestras tradiciones y costumbres y proyectar Guadalajara como una ciudad acogedora donde sabemos conjugar convivencia y diversión y nuestra máxima y objetivo que nos marcamos el año pasado que es la de: “Cero agresiones, 100% diversión”.



En este sentido, Guarinos ha indicado que, "este equipo de Gobierno ha duplicado los puntos contra las agresiones sexuales durante las Ferias y Fiestas de Guadalajara, pasando de seis puntos a diez y aumentando el número de horas de atención".



Además, la alcaldesa ha agradecido a los diferentes colectivos y peñas que han colaborado "para preparar un completo y variado programa de actividades para que, independientemente de nuestros gustos, aficiones o edad, todos podamos tener hueco, participar y disfrutar de nuestras Ferias y Fiestas". Un trabajo que hace que las Ferias y Fiestas estén repletas de actividades para todos los públicos y para todos los gustos, que sean divertidas a la par que seguras, en las que reine la alegría y la diversión, pero con responsabilidad y respeto, porque no todas las personas pueden o quieren disfrutar la fiesta o no la pueden o quieren disfrutar de la misma manera", ha comentado Guarinos.



Del mismo modo, ha querido trasladar el agradecimiento a todo el equipo humano que, desde el Ayuntamiento y el equipo de Gobierno, que ha hecho posible esta programación, "cuyo peso recae en la figura del concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, pero este programa es posible gracias al trabajo y participación de todas las concejalías y de todos departamentos del Ayuntamiento". La alcaldesa ha señalado que, "para cubrir tantas actividades, emplazamientos y fechas, hace falta un gran dispositivo técnico y humano, muchos colectivos, empresas, profesionales y voluntarios que se emplean a fondo para que todo salga a la perfección, personal del Ayuntamiento y otro que no lo es, y que trabajan para que los demás podamos disfrutar de la fiesta y de unas fiestas seguras". A todos ellos les agradezco de antemano su trabajo y dedicación".



Ferias inclusivas y atracciones comprometidas



Con el objetivo de que todas las personas puedan disfrutar de la semana de ferias, se han establecido dos días de ferias sin ruido los días 9 y 10 de septiembre, de 19 a 21 horas, de tal forma que, "las atracciones de la feria funcionarán sin ruido y sin luces con el fin de favorecer la participación de personas con autismo e hipersensibilidad sensorial" ha explicado Guarinos, quien ha añadido que, "además todos los días de la feria se dará prioridad de acceso a las atracciones presentando la tarjeta acreditativa de discapacidad".



Un programa para ‘vivir la fiesta de noche y de día’



La alcaldesa de Guadalajara ha definido el programa de actividades como "un programa preparado para vivir la fiesta en la calle, de día y de noche, desde el comienzo del alba con nuestros particulares encierros en puntas, hasta el fin de la verbena, del concierto, o de la prolongación de la noche y de la madrugada, ya sea en el ambiente de peñas que llenan de color y alegría nuestras fiestas o en el que cada cual elija".



Durante su intervención, Ana Guarinos ha recordado la calidad de los conciertos que se realizarán durante estas ferias con la presencia de Bustamante, Mägo de Oz, Melendi, para el que ya no hay entradas, Natos y Waor con RecycledJ. Además, a estas citas se deben añadir el GuadaRock y los diferentes tributos musicales de la ciudad.



También se ha referido al cartel anunciador "con el toque de modernidad y frescura que aporta y que incluye el nombre de la ciudad, cuyas letras se van intercalando con ilustraciones que representan los encierros, la plaza de toros, el Panteón de la Condesa de la Vega de Pozo, la música tradicional, el Santuario de la Virgen de la Antigua, etc".



Además, la alcaldesa de Guadalajara ha hecho una referencia especial a las 20 peñas oficiales con las que cuenta la ciudad, citando cada una de ellas; Agapitos, La Amistad, Búfalos, Caracol, Carajillo, Carioquita, La Crisis, Choitos, El Pellejo, Spynce, El Tarro, La Otra, La Agüela, Fugitivos, B.O.2, El Bizcocho Borracho, El Buey, Escopitos, Peña Güyeba y Lacasetes; "a todas ellas quiero agradecerles su participación y colaboración durante todo el proceso de preparación de nuestra Semana Grande”.



La Virgen de la Antigua cambia su recorrido y saldrá este jueves desde su santuario hasta la Concatedral de Santa María



Por otro lado, Guarinos ha querido destacar las novedades que traerán estas Ferias y Fiestas, destacando, en primer lugar, el traslado de Ntra. Sra. Virgen de la Antigua que será este jueves 29 de agosto a las 20:00 h desde su santuario hasta la Concatedral de Santa María. En este mismo lugar se realizará la ofrenda floral, el viernes 6 de septiembre y posteriormente, el domingo 8 a las 19:30h partirá en procesión hasta la basílica para la posterior ofrenda y hoguera.



El programa de ferias trae novedades como el encendido del alumbrado de las Ferias y Fiestas, la vuelta de aeromodelismo y del mus o el I Festival Nacional de Folklore ‘Ciudad de Guadalajara’



Tras el pregón oficial de las Ferias y Fiestas de Guadalajara, el próximo 6 de septiembre a las 20:00 h en el Teatro Buero Vallejo y a cargo de Cristina Moreno Martínez, Teniente Coronel de la Guardia Civil, se realizará el encendido del alumbrado ornamental de las ferias y fiestas y la puesta oficial del pañuelo de las ferias. "Esta cita será a las 22:00 h en el inicio del Paseo de San Roque junto a la Piscina Municipal", ha explicado la alcaldesa, quien ha indicado que "el pañuelo morado es un elemento que nos distingue como guadalajareños y por ello, el pañuelo debe ser la seña de identidad de nuestras Ferias y fiestas, y por eso pedimos a todas las personas, peñistas, vecinos y visitantes… que se anuden el pañuelo morado como "símbolo de unión, de ciudad y de festividad".



Posteriormente, el sábado 7 de septiembre a las 20:00 h, se celebrará el desfile de carrozas que "partirá desde la calle Río hasta el Fuerte de San Francisco y cuya temática será la Madre Tierra", ha señalado la alcaldesa, Ana Guarinos.



Otra de las novedades de este programa de ferias será la celebración del I Festival Nacional de Folklore ‘Ciudad de Guadalajara’ el domingo 8 de septiembre a las 13:00 h en la plaza de Santo Domingo y organizado por la Asociación Grupo Folclórico ‘Palacio de la Cotilla’. Además, Ana Guarinos ha anunciado que "vuelve el aeromodelismo a la finca de Castillejos, después de unos años de ausencia". El 15 de septiembre a las 11:00h, contaremos con exhibición y exposición de aeromodelismo, aviones, helicópteros de radio control y un simulador de vuelo en ordenador, todo ello organizado por el Club Alcarreño de Aeromodelismo".



También regresa el Torneo de Mus, “Memorial Alonso Jurado López", "un torneo clasificatorio para el máster nacional y provincial que se realizará el 15 de septiembre a las 16:00h en el Palacio Multiusos y que organiza la asociación Órdago a la Chica", ha explicado Ana Guarinos.



Y finalmente, otras de las novedades serán el cambio de recorrido de los toros de fuego del domingo 15 de septiembre a las 21:30h, que, en esta ocasión, saldrán de la Plaza de España hasta la Plaza Mayor, recorriendo Miguel Fluiters.



Una feria taurina con ADN local y encierros para todos los públicos.



La alcaldesa ha querido destacar "el cartel de lujo para la feria taurina en el coso de las cruces con grandes figuras como Manzanares, Roca Rey y Ginés Marín; Morante, Talavante, El Fandi, Miguel Ángel Perera y la presencia de toreros locales como Juan Ortega y Víctor Hernández. Además, los rejones contarán con Sergio Galán, Joao Ribeiro y Sebastián Fernández”. Con respeto al premio local de tauromaquia, Guarinos ha señalado que se convocará el próximo año y será consensuado con los representantes del sector.



Por su parte, el concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, se ha referido a las principales novedades que forman parte de la organización y programación con respecto a los festejos y actividades taurinas, además del cartel anunciador convocado por primera vez este año que tiene como finalidad promover y potenciar nuestros particulares encierros en puntas. Así, se ha referido a los bueyes escoba, que ya se incorporaron el año pasado, y a la instalación de unas puertas en la entrada de la Plaza de Toros, para poder utilizarlas en caso de tapones o aglomeraciones a la entrada de la misma.



También ha puesto en valor la colocación de gradas para que personas con movilidad reducida y con discapacidad puedan disfrutar y ver los encierros con seguridad y en las mismas condiciones que cualquier otra persona.



Otra de las novedades es la tirada del cohete de inicio del encierro desde Bejanque, no desde la Plaza de Toros como hasta ahora, y la instalación de una tarima en Bejanque para que las personas invidentes puedan sentir la vibración y la emoción de la salida del encierro desde los corrales.



“Novedades que se irán ampliando cada año para impulsar la promoción turística, los encierros y el incremento de las medidas de seguridad durante los mismos” ha indicado el edil de Festejos.



Finalmente, y fuera de ferias, pero dentro de la programación de septiembre, se ha referido a dos grandes novedades, la del Torneo Internacional de Fútbol Sala “Virgen de la Antigua”, el sábado, 21 de septiembre, a las 18,00 horas, en el Palacio Multiusos. Y a la vuelta del concurso de albañilería, el domingo, 22 de septiembre, a las 9 horas, en la Avenida del Atance, organizado por la Asociación provincial de Empresarios de la Construcción de Guadalajara, Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Guadalajara y Colegio Oficial de Arquitectos de Guadalajara.



Ana Guarinos ha concluido deseando que todos los guadalajareños, vecinos y visitantes, “disfruten de esta programación y de todos los actos que hemos preparado para vivir con intensidad las Ferias y Fiestas de Guadalajara 2024, con el mismo cariño con el que la hemos preparado. Que sean días marcados por la alegría y la diversión, pero también por la armonía, la responsabilidad, la prudencia y el respeto.” Así mismo, ha pedido disculpas de antemano por todas las molestias que durante los días de Ferias y Fiestas se puedan ocasionar.



El programa estará disponible en la web en formato digital a partir de mañana, y se distribuirá y buzoneará entre esta y la próxima semana.