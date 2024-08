VOX-CLM denuncia el lamentable estado del transporte sanitario y el riesgo que supone para los pacientes

Iván Sánchez lamenta que Page siga sin ofrecer una solución a este problema que “pone en riesgo la vida de los enfermos de la región”

lunes 26 de agosto de 2024 , 12:48h

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha denunciado hoy la preocupante situación del transporte sanitario en la región, calificándolo de "lamentable" y alertando sobre el grave riesgo que supone tanto para los pacientes como para los profesionales del sector. Según Iván Sánchez, la flota de ambulancias se encuentra en un estado de deterioro alarmante, mientras que las jornadas laborales maratonianas a las que se ven sometidos los trabajadores incrementan el peligro de incidentes en las cinco provincias.



El diputado regional y portavoz del grupo parlamentario ha criticado duramente la gestión del socialista, Emiliano García-Page, señalando su incapacidad para resolver esta crisis. "Page no ha sido capaz de cerrar el debate sobre la situación de los vehículos sanitarios y el agotamiento de los técnicos que los conducen, a pesar de haber recibido constantes quejas tanto de profesionales como de usuarios", afirmó el portavoz.



VOX CLM ha señalado que el origen del problema reside en las concesiones del servicio, actualmente privatizado. Desde que en 2019 se rescindieran los contratos, las concesiones se renuevan cada dos meses, lo que ha disparado los costes sin que se haya producido una inversión significativa ni en la flota de ambulancias ni en la plantilla. "Las empresas, a la espera de un nuevo pliego de condiciones para renovar la concesión, no invierten en una flota cada vez más deteriorada", subrayó Iván Sánchez, añadiendo que esta situación de caducidad tanto del convenio como de la concesión está generando un aumento millonario de los costes sin que ello se traduzca en mejoras reales.



El portavoz de VOX también cuestionó el destino de los fondos de estas renovaciones bimensuales, que en algunas provincias, como Ciudad Real, superan los ocho millones de euros. "¿Dónde va el dinero de estas renovaciones? Porque claramente no se está destinando ni a mejorar las nóminas de los trabajadores ni a renovar una flota de ambulancias que se encuentra en un estado crítico", concluyó Sánchez.