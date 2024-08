Vox denuncia que Castilla-La Mancha es la única región que no reconoce la carrera profesional sanitaria después de 12 años congelada

Las reivindicaciones de los profesionales no han tenido respuesta de Page

viernes 09 de agosto de 2024

El presidente de VOX Castilla-La Mancha, David Moreno, ha expresado su preocupación por el deterioro creciente de la sanidad en la región, denunciando las deficiencias que afectan tanto a los pacientes como a los profesionales sanitarios. Según Moreno, Castilla-La Mancha se ha convertido en la única región de España que no ha reconocido la carrera profesional sanitaria, una situación que refleja el abandono y la falta de compromiso del Gobierno regional con los médicos y sanitarios, “a pesar de las promesas incumplidas de Page”.



“Es inadmisible que nuestros profesionales sanitarios, que son el pilar fundamental de nuestra sanidad, no tengan reconocido su esfuerzo y dedicación a través de la carrera profesional. Esto, sumado a los cierres de camas y la falta de personal sanitario, está llevando a nuestra sanidad a una situación insostenible”, ha declarado Moreno.



El presidente regional de VOX también ha señalado un nuevo factor que agrava aún más la situación: la fuga de facultativos hacia la Comunidad de Madrid, atraídos por las ventajosas condiciones laborales que allí se ofrecen. “Mientras en Castilla-La Mancha nuestros médicos y sanitarios se ven desbordados y sin el reconocimiento que merecen, en Madrid se ofrecen sueldos de 76.000 euros y dietas, lo que está provocando que muchos profesionales se vayan a trabajar a lugares como Alcorcón o Alcalá de Henares, que están a pocos kilómetros de municipios como Guadalajara, Talavera o Seseña”, ha explicado Moreno.



Ante esta situación, desde VOX Castilla-La Mancha se exige al consejero de Sanidad que tome las medidas necesarias para mejorar las condiciones profesionales y laborales de los sanitarios en la región y que cumpla las promesas que Page les lleva haciendo desde 2015. “Es imprescindible que el Gobierno regional actúe de inmediato para evitar este éxodo de profesionales y garantizar una atención sanitaria de calidad a todos los castellanomanchegos.



David Moreno ha denunciado que Castilla-La Mancha es la única región que no reconoce la carrera profesional sanitaria después de 12 años congelada “a pesar de las promesas de Page, que una vez más no cumple lo que promete en campaña”.



“No podemos permitir que nuestra sanidad siga deteriorándose mientras otras regiones toman la delantera en la captación y retención de talento sanitario”, ha concluido Moreno, quien ha recordado que “Page sí tiene dinero para incrementar en gasto políticos con paguitas para no trabajar, así como el aumento de diputados o el ya aprobado aumento del 174% en gasto electoral, cuando la prioridad debería ser garantizar la sanidad de calidad a los castellanomanchegos”.