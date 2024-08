La senadora Montserrat Rivas pregona las fiestas patronales de Tamajón

sábado 17 de agosto de 2024 , 12:35h

Después de una Semana Cultural que Tamajón ha vivido intensamente, con actividades deportivas, visitas culturales, juegos tradicionales o toros, a las doce de la noche, cuando el viernes se convertía en sábado, tenía lugar el pregón de las fiestas de Tamajón.

Condujo la ceremonia el párroco de Tamajón Jean-Baptiste Wanican. La primera en intervenir fue la presidenta de la Hermandad de la Virgen de los Enebrales, Elvira Gamo, puesto que es tradición secular en Tamajón que el pregón se pronuncie en la Ermita en la que mora la patrona del pueblo.

El alcalde de Tamajón, Eugenio Esteban, prologó el acto, y presentó a los tamajoneros, a la pregonera, la senadora Montserrat Rivas.

El regidor daba las gracias a la Hermandad por todo lo que hace para que la Ermita sea una digna sede de Nuestra Señora, la Virgen de los Enebrales, y recordó que, sucesivamente, se han restaurado el cuadro y el tejado de la sacristía, el arcón para los mantos, el estandarte y demás prendas y ajuar de la virgen; el equipo de sonido, el refuerzo y reparación del coro, el arreglo del atrio, el cuidado diario y mantenimiento de la Ermita, y, últimamente, la reparación de las humedades del paramento frontal donde se halla el cuadro del milagro de la aparición. “Todo ello se ha financiado con recursos aportados por los fieles, gracias a la magnífica gestión que se hace desde la Hermandad”, señalaba.

El alcalde aseveraba que el Ayuntamiento siempre estará a disposición de los vecinos y de la Hermandad en lo que se refiere a la conservación y el mantenimiento de la Ermita. “Sin quitar ni un ápice a la importancia que tiene la religiosidad, desde el punto de vista material, también tenemos la obligación de conservar el edificio, para que las generaciones venideras lo puedan disfrutar, y cada viernes, antes del tercer sábado de agosto, comenzar las fiestas aquí, como es tradición”, aseguraba.

Después de hacer referencia al milagro que refleja el fresco de la Ermita, sobre las cabezas de los tamajoneros, Eugenio Esteban afirmaba que hoy, a diferencia de los tiempos del milagro, la comarca de la Sierra Norte se ha convertido “en agua, de los pantanos, y secarrales”, aludiendo a la desaparición de muchos pueblos de la comarca y a su progresivo despoblamiento. Por el contrario, “Tamajón sigue perenne, y con fuerza, creando patrimonio y defendiéndolo”, añadía, por lo que ha pedido a sus vecinos “no ceder en el empeño, si de verdad queremos que no sea un pueblo más, como los que han desaparecido” El alcalde de Tamajón se preguntaba por dónde están, ahora, pueblos como el Guijón, Povedillas, el Robledo, Guijas Albas, El Vado, la Iruelilla, La Cueva, Las Cabezadas, o Jócar, Sacedoncillo y Romerosa “¿Dónde están sus iglesias, calles y plazas? ¿Sierras de Ocejón y Sierra Gorda, dónde vuestros pueblos y gentes?”, se cuestionaba públicamente.

Por último, Esteban aseguraba que la memoria de Tamajón “permanecerá siempre, para que nuestro patrimonio crezca y se conserve, porque es público, es de todos y para todos y porque no ha sido gratuito; les costó mucho esfuerzo a nuestros mayores. Ser nostálgicos, de vez en cuando, no es malo, sobre todo si los recuerdos son para no tropezar siempre en la misma piedra”, ha terminado.

La pregonera, la senadora Montserrat Rivas, cuenta, como el alcalde de Tamajón, con una dilatada trayectoria municipal, como alcaldesa y concejal, puesto que ambos fueron ediles antes que alcaldes. Rivas comenzó su trayectoria municipal en 1991, mientras que Esteban lo hizo en 1987. Han renovado la confianza, con mayoría absoluta, de su electorado en ocho y nueve legislaturas consecutivas, respectivamente. “Me siento plenamente identificada con las palabras de Eugenio, puesto que es un defensor acérrimo del medio rural, pero de los de verdad. De los que ha nacido en él, vive en él, y lo lleva en la sangre”, aseveraba.

Según la senadora, en pocas ocasiones hay una correlación más clara entre el nivel de servicios de que goza un pueblo, y sus pedanías, con la gestión de un gobierno municipal. “Cuando no había recursos para los pueblos pequeños, él supo buscarlos, siendo pionero en reclamar al Estado una compensación por los terrenos ocupados por los pantanos”, aseguraba.

En palabras de la pregonera, gracias a la tenacidad del gobierno municipal que encabeza Eugenio Esteban, hoy, Tamajón cuenta con los servicios que tiene, “con un centro cultural que es referente en Guadalajara, con el Centro de Interpretación Arqueológica y Paleontológica, con el que supo aprovechar una inversión que había quedado olvidada y sin uso”.

Rivas ha lamentado que el esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento de Tamajón por ampliar la residencia, ofreciendo más plazas a los mayores y más trabajo a los jóvenes, “no encuentre el apoyo que merece del gobierno regional”.

Como senadora del reino de España, Rivas se ha mostrado de acuerdo con Esteban en que “las ciudades se lo deben todo al campo que limpia su aire contaminado o calma su sed desmedida, por lo que hay mucho que hacer en este sentido todavía, hasta que nuestro campo se equipare con las ciudades”, dijo, antes de dar los vivas a Tamajón, a la Virgen de los Enebrales y a su Ermita, y a España y declarar inauguradas las fiestas.

Las peñas de fiestas hicieron, a continuación, ofrenda floral a la Virgen, además de fieles, a título particular. Finalmente, los agalloneros cantaron juntos la salve y el himno de la Virgen de los Enebrales, en el momento más emotivo del pregón: “Oh Virgen de los Enebrales, patrona de esta villa, jamás nos desampares, en esta pobre vida. Se siempre nuestra madre, se siempre nuestra guía, en este triste valle, de lágrimas y espinas. Salve, reina de hermosura, refugio del pecador, origen de la dulzura y fin de nuestro dolor”, dicen algunas de las estrofas del himno.

Antes de dejar la Ermita, todos los presentes que lo desearon, se acercaron al altar, para mostrarle su devoción a la patrona de Tamajón, pasando bajo su manto.

Acompañando a Eugenio Esteban, y a la corporación municipal, han estado, el diputado regional Nacho Redondo y los diputados provinciales Elena Sebastián y Alberto Cortés, entre otras autoridades locales y provinciales.