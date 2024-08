Taylor Swift retoma en Londres su gira 'Eras Tour' entre grandes medidas de seguridad

jueves 15 de agosto de 2024

Taylor Swift volverá a subirse al escenario de Londres este jueves, reanudando así su Eras tour tras la amenaza de ataque terrorista que la obligó a cancelar sus fechas de Viena la semana pasada.



Su paso por la capital británica promete cinco noches de desenfreno, del 15 al 20 de agosto, para poner fin a su recorrido por Europa. Tras haber actuado ya en Wembley el pasado junio, la vuelta de Taylor Swift a esta ciudad genera una gran expectación entre los fans, y lo hará entre grandes medidas de seguridad.



La policía británica, en este sentido, ya ha reforzado la seguridad en la capital londinense desde el preocupante incidente en Viena en el que varios jóvenes habrían planeado un complot para atentar el concierto de la cantante. Ante la amenaza, la policía austriaca detuvo a dos personas. Uno de los detenidos confesó que el plan consistía en estampar un coche contra los fans que se agolparan fuera del recinto para escuchar a la artista, que ha cifrado en 50.000 las personas que suelen quedarse fuera.



La Policía de Londres, no obstante, ya ha declarado que estos sucesos no van a afectar a las cinco actuaciones que tendrán lugar en el estadio de Wembley.



Sin embargo, sí que habrá más restricciones que en el resto de conciertos que ha ofrecido por Europa. En la misma página web del estadio de Wembley han asegurado que "a ninguna persona se le permitirá estar delante de la entrada o las escaleras que van hacia el estadio". También han señalado que cualquiera que no tenga en su mano la entrada será trasladado fuera del recinto y, además, prohibirán el acceso a Wembley con las famosas pulseras de la amistad.



De esta manera, aquellos fans que no hayan conseguido entradas no podrán escucharla ni a las puertas del concierto, dando prioridad al orden y la seguridad del estadio.



Y es que, en los últimos años, a las swifties se las conoce por su gran entusiasmo. En los anteriores conciertos pudimos verlas con conjuntos representando las diferentes etapas de la carrera de Taylor Swift e intercambiando sus propias pulseras con frases de las canciones más célebres de la artista.



Incluso llegaron a reunirse en las puertas del evento para escuchar los temas desde fuera sin tener entrada como ocurrió recientemente en el Santiago Bernabéu de Madrid.



La expectación en torno a los conciertos de Taylor Swift en Londres es palpable, no solo por sus impresionantes actuaciones, sino también por las sorpresas especiales que se rumorea que ya están planeadas.



La artista es conocida por subir al escenario a invitados estrella como Ice Spice o Taylor Lautner. También se espera que sorprenda a sus fans cantando diferentes canciones que no estaban programadas para la función.