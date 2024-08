Se amplía el servicio de “Días sin cole” en Guadalajara, para atención a menores, ahora también en el Zoo municipal con 30 plazas al día

miércoles 07 de agosto de 2024 , 19:56h

El Ayuntamiento de Guadalajara amplía el servicio de “Días sin cole” que promueve la concejalía de Igualdad para facilitar la atención a menores en periodos no lectivos, con la oferta de 30 plazas cada día para los días 3, 4, 5, 6, 12, 13 de septiembre en un nuevo espacio el Zoo municipal, para menores de 5 a 16 años.

Este servicio que se enmarca dentro del Plan Corresponsables junto con el Aula Corresponsable, la asistencia en el Domicilio, el Días sin cole en los Barrios y Días sin cole en la Granja, “atendiendo la alta demanda de plazas que existe, ofertando un total de 180 plazas entre los seis días, atendiendo tanto esos días de septiembre donde todavía las clases no han empezado, como los festivos locales”, ha señalado el concejal de Igualdad, Roberto Narro.

“La elección de Zoo permitirá a los menores pasar un día divertido y didáctico en esta instalación municipal, y aprender del cuidado y respeto de los animales y plantas, con actividades educativas y juegos, conviviendo con sus compañeros de grupo”, ha destacado el concejal.

El plazo para solicitar el nuevo servicio que es gratuito, e incluye servicio de comedor con un picnic (bocadillo, una pieza de fruta/lácteo y una bebida), está abierto desde el pasado lunes 5 de agosto y hasta martes 13 de agosto (ambos incluidos). Las listas provisionales se publicarán el 20 de agosto y las listas definitivas el 22 de agosto.

El horario del servicio será de 9:30 de la mañana a 16:15 horas, con un programa de actividades variable para cada día, relacionadas con los animales y la naturaleza.

Dado que solo hay 30 plazas, únicamente adjudicará un día por periodo y menor (a no ser que no se cubran las plazas disponibles) y se puede optar por un servicio de autobús para recoger y llevar a las/os menores, o bien las familias pueden llevarlos y recogerlos en vehículo particular directamente en el Zoo.

Más información e inscripciones en el siguiente enlace: https://www.guadalajara.es/procedimientos/solicitud-de-inscripcion-en-actividades-de-igualdad-un-dia-sin-cole-granja-zoo-y-barrios-mod-1231.html