Indignación en Tomelloso por el robo de la medalla de la Virgen de las Viñas

La medalla de alcaldesa perpetua de la patrona de la localidad ciudadrealeña tiene un alto valor sentimental

martes 06 de agosto de 2024

martes 06 de agosto de 2024 , 12:42h

Los vecinos de Tomelloso (Ciudad Real) están indignados. La medalla de alcaldesa perpetua de su patrona, la Virgen de las Viñas, ha desaparecido. La Guardia Civil sigue investigando el agravio sin aún identificar al posible autor. Pese a lo ocurrido, afortunadamente, la virgen no ha sufrido ningún daño.



Aunque la noticia ha trascendido este domingo, fue el pasado jueves cuando la casera de la ermita de la Virgen notó que alguien había arrancado la medalla del cordón, llevándose una insignia de gran valor simbólico.



La Hermandad no sospecha de nadie en particular.



El alcalde de la localidad en declaraciones a Castilla-La Mancha Media (CMM), Javier Navarro se ha comprometido a reponer la insignia si no es recuperada.



Se están analizando las cámaras de seguridad de la ermita, situada en el santuario de Pinilla donde se encontraba la imagen en el momento de la desaparición.