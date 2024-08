Cogolludo preludia sus fiestas patronales en honor a la Virgen de los Remedios con una amplia Semana Cultural (VER PROGRAMA)

martes 06 de agosto de 2024 , 11:41h

Cogolludo acaba de comenzar su amplia semana cultural y deportiva con la que cada año perfila un mes de agosto lúdico del que disfrutan vecinos y visitantes.

Dos han sido los magníficos preludios culturales, en este caso musicales, de este mes de agosto, aún en julio.

El sábado, 21 de julio. en el magnífico patio de armas del Palacio de los Duques de Medinaceli tuvo lugar un espectacular concierto ofrecido por la Banda Provincial de Guadalajara. Ofrecieron, con la gran calidad musical que acostumbran, bajo la dirección de Nuria Matamala, una variada selección que incluyó desde pasodobles a zarzuelas.

Una semana después, alrededor de tres mil personas se reunieron, esta vez en la gran Plaza Mayor de la villa ducal, para disfrutar del concierto de un clásico del pop español, como es Mikel Erentxun.

Y ya en el mes de agosto, el Ayuntamiento ha preparado una serie de actividades que comenzaron el día 2 de agosto, con el Día del Niño, cuando tuvieron lugar el concurso infantil de dibujo y pintura al aire libre y el parque acuático y fiesta de la espuma. Este sábado se celebró el Día de la Bicicleta, y un concierto de pop rock, a cargo del grupo local The Commitments.

En general, a lo largo de estas dos semanas iniciales del mes de agosto, se sucederán diferentes torneos deportivos, entre los que se cuentan los de pádel, en todas las categorías, pero también otros que son específicamente de Cogolludo, como son los de lanzamiento de peso o la cronoescalada al Castillo, que se llevan celebrando desde hace cuatro décadas.

Además, también habrá lugar para dos interesantes conferencias. César Pérez, a consecuencia del interés que suscitaron en las últimas ediciones los comentarios dedicados a la Guerra Civil, va a dedicar la visita cultural, íntegramente a este tema. Por otra parte, Javier Segura se referirá a el incendio de la Academia de Ingenieros Militares de Guadalajara, replicando y ampliando con ello, en Cogolludo otra interesante charla que ya ha pronunciado en Guadalajara.

En la noche del 9 al 10 de febrero de 1924, la ciudad de Guadalajara vivió uno de los sucesos más desdichados de su historia: el incendio de la Academia de Ingenieros Militares. Esta prestigiosa institución recaló en la capital alcarreña en 1833. Por las aulas de este organismo militar pasaron ingenieros, tanto profesores como alumnos, que después fueron figuras importantísimas para la ciencia de nuestro país tales como José Ortiz Echagüe, Mariano Barberán, Leonardo Torres Quevedo, Pedro Vives Vich, Alfredo Kindelán y Emilio Herrera Linares. Todo ello supuso que Guadalajara apareciese en el mapa y que fuera reconocida como sede de un centro de formación de primer nivel. Y a todo ello se referirá el informador turístico de Cogolludo.

Las fiestas, propiamente dichas, comenzarán el miércoles, día 14 de agosto. Están dedicadas a la Virgen de los Remedios, patrona de Cogolludo. Y, por lo tanto, toma especial protagonismo la Cofradía de Nuestra Señora de los Remedios de la villa serrana. Esta cofradía fue fundada en el año 1583 con el nombre de Nuestra Señora del Remedio y del Rosario; más tarde, en el año 1600, pasó a llamarse Nuestra Señora del Remedio, posteriormente, en el año 1678, tomó el nombre de Nuestra Señora de los Remedios, que es el que actualmente ostenta.

Según explica en uno de sus trabajos el historiador local, Juan Luis Pérez Arribas, hubo varias imágenes de la Virgen. La más documentada es la que se hizo en 1712. Fue destruida en la Guerra Civil. En 1939, se encargó una nueva imagen a un escultor imaginero de Madrid, del que no consta su nombre, y la trasladó desde Madrid a Cogolludo José Ranz Llorente en su camioneta. Esta imagen es de las de vestir como la que fue destruida. Se compone de un armazón en el que están colocadas la cabeza y los brazos. Su cara es de una belleza extraordinaria. La imagen de la Virgen ha sido restaurada en tres ocasiones, en 1949, en 1956 y en 1986.

Desde el punto de vista religioso, el momento álgido de la fiesta es la procesión vespertina de la Virgen de los Remedios, del día 15 de agosto.

La primera referencia escrita de la procesión de Nuestra Señora de los Remedios está en el año 1594, pero en otra fecha. Antiguamente la fiesta de la Virgen se celebraba el primer domingo de octubre, pasando en el siglo XVII a celebrarse el día 15 de agosto, festividad de la Asunción de Nuestra Señora.

La procesión sale cada tarde del 15 de agosto de la Iglesia de Santa María, y hace seis paradas. La primera, en la Iglesia de San Pedro, la segunda en la calle Labradores, la tercera, en la Plaza de la Acacia, la cuarta en las Cuatro Esquinas, y la quinta, detrás del Palacio, en la calle Nueva Alta. En cada una de ellas hay una mesa, sobre la que los fieles dejan descansar la imagen de la Virgen, y se reza el rosario. El coro de la iglesia, acompaña la procesión subrayando las plegarias con sus canciones. En la sexta parada, en la Plaza Mayor, los padres que lo desean ofrecen a sus hijos más pequeños a la patrona de Cogolludo, pasándolos bajo el manto de la Virgen, para que les de salud y les proteja siempre. De esta manera, el pueblo sale al encuentro de su patrona, en cada barrio de Cogolludo. Los monaguillos, los estandartes de las diferentes cofradías de Cogolludo, y la charanga, interpretando una selección de marchas procesionales, preceden a la imagen de la Virgen, a hombros de los fieles.

Sin duda, el otro gran atractivo de las fiestas de Cogolludo son los toros. Este año, habrá novillada picada el viernes, 16 de agosto, un encierro por las calles y otro, por el campo.

La villa ducal acoge festejos taurinos desde hace casi 500 años, tal y como está documentado en el archivo municipal. Solo cinco años han faltado los toros en la villa ducal, los tres de la Guerra Civil, y los dos de la pandemia. En 1956, concretamente el 16 o 17 de agosto, cuando un toro, herido por la espada de Aurelio Calatayud, fue citado por los mozos del pueblo que solían, a propósito, dejar abierta la puerta del Ayuntamiento para propiciar su entrada. Y aquel año, pasó. Realmente, el toro entró en el edificio. Y no solo eso. Subió las escaleras hasta el interior del salón de plenos, obligando a quienes presenciaban desde allí el festejo a desalojarlo, saltando por el balcón. Algunos de ellos eran los músicos de la banda. Testigos presenciales recuerdan como volaban bombos, clarines y trompetas por el balcón, hasta que el salón quedó desierto. Solo quedó, en el balcón del Ayuntamiento, la maestra, que no se tiró. Las malas lenguas dicen que porque no llevaba ropa interior. La estrechez del balcón la protegió de la embestida del toro. Y fue el propio Aurelio Calatayud quien subió, gateando por la ventana, y apuntilló al toro. Se llevó la ovación de la tarde.

SEMANA CULTURAL DE COGOLLUDO

Viernes. 2 de agosto. "Día del niño"

11:OOh. Plaza Mayor (Ayuntamiento). Concurso infantil de dibujo y pintura al aire libre, hasta las 14h.

18:00h. Plaza Mayor. Parque acuático infantil y fiesta de la espuma.

Sábado. 3 de agosto.

11:OO h. Pista de Pádel. Torneo de pádel infantil. Inscripción, sorteo y torneo.

20:00h. Plaza Mayor (Ayuntamiento). Día de la bicicleta. Subida a Arbancón memorial Retén de Cogolludo.

23.00h. Piscina Municipal. Concierto de pop rock a cargo de Los Commitments de Cogolludo."

Domingo, 4 de agosto.

12:00h. Pista de Pádel. Torneo de pádel infantil. Rondas finales 19:45h. Plaza Mayor. Carreras de 60 metros lisos.

20:45h. Plaza Mayor. Carreras de sacos.

Lunes . 5 de agosto

11:30h. Plaza Mayor (Fachada de Palacio). Campeonato de Bolos tradicionales de Cogolludo. Categorías infantiles y senior.

19:00h. Patio de las Escuelas Viejas. Campeonato de lanzamiento de peso (categorías de niños y adultos). 22:30h. Plaza Mayor. Senderismo en familia. VII Ruta nocturna hasta "La Visera".

Martes. 6 de agosto

17:00h. Bar de los jubilados. Campeonato de Parchís. Adultos y niños.

l9:45h. Plaza Mayor.39ª Edición de la Milla Urbana villa de Cogolludo.

21:00h. Plaza Mayor. IV Fiesta Holi Cogolludo (para todos los públicos).

Miércoles, 7 de agosto

16:30h. Gimnasio. Torneo de Ping-Pong (categoría infantil y senior). Cada participante tendrá que llevar raqueta y pelotas.

21:00h. Puente de la Presenta. Cronoescalada al Castillo. Inscripción y salida en el mismo puente. Categoría única.

Jueves. 8 de agosto.

l8:00h. Pista de Pádel. Torneo de pádel masculino. Sorteo. Los participantes tendrán que organizar los turnos. Se ruega que asista n todos los participantes para poder comenzar el torneo después del sorteo. Inscripción previa en el Bar de la Piscina.

22.30h. Plaza Mayor Visita nocturna temática. "La guerra civil en Cogolludo". Por César Pérez.

Viernes.9 de agosto.

11:00h. Pista de Pádel. Torneo de pádel masculino. Jornadas de mañana, tarde y noche. (Horario flexible)

18:30h. Piscina Municipal. Natación. Campeonato lnterpueblos organizado por la Diputación.

22:00h. Frontón. Torneo Interpeñas de fútbol-sala (categoría única). Inscripción en el Bar de la Piscina Municipal.

Sábado. 1O de agosto.

11:00h. Pista de Pádel. Torneo de pádel masculino. Jornadas de mañana, tarde y noche. (Horario flexible)

18:00h. Parque Mariano Colmenar. Campeonato de Petanca infantil.

22:30h. Patio de Armas de Palacio. Actuación del Grupo Folk y los bailes regionales de Cogolludo

Domingo. 11 de agosto.

11:OOh. Pista de Pádel. Rondas final es torneo de pádel. (Horario flexible)

18:00h. Parque Mariano Colmenar. Campeonato de Petanca adultos.

22.30h. Salón de Actos del Ayuntamiento. Conferencia "El incendio de la Academia de Ingenieros Militares de Guadalajara ", por Javier Segura

Lunes . 12 de agosto.

11:OOh. Frontón. Campeonato de fútbol-sala (categorías: alevín e infantil).

12:00h. Pista de Pádel. Torneo de pádel femenino. Sorteo y comienzo del torneo. Inscripción previa en el Bar de la Piscina.

17:15h. Bar de los jubilados. Circuito provincial de Mus.

20.00h. Calle San Isidro. Ciclismo infantil.

Martes. 13 de agosto.

17:00h. Bar de los jubilados. Campeonato de Ajedrez (categorías de niños y adultos).

19.30h. Plaza Mayor. Yincana de peñas organizada por la comisión de fiestas

22:30h. Patio de Armas de Palacio. Clausura de la semana cultural. Entrega de trofeos y sorteos del día de la bicicleta.

La Semana Cultural forma parte de las Fiestas de Cogolludo. Organizan: Ayuntamiento de Cogolludo, Sociedad de Amigos de Cogolludo, Comisión de Festejos 2023, voluntarios, empresas y asociaciones locales.

La Organización se reserva el derecho a modificar cualquiera de los actos de este programa.

FIESTAS COGOLLUDO 2024

Miércoles, 14 de agosto

11:30 h. Preparar limonada en el Ayuntamiento.

20:00 h. Solemnes vísperas e imposición de medallas de la Cofradía.

21:45 h. Pregón de fiestas y a continuación Desfile de peñas con charanga "LOS DE LA CRUZ".

(Durante el desfile de peñas se llevará a cabo el Concurso de disfraces) .

01:15 h. Grupo "SUPERSONICA" y lanzamiento de alpaca en el descanso (Plaza de toros). A continuación, Bingo.

Jueves, 15 de agosto

9:00 h. Santa Misa.

13:15 h. Solemne Eucaristía.

19:00 h. Procesión de la venerada imagen de Nuestra Patrona.

20:30 h. Ofrenda de niños a la Virgen de los Remedios.

22:30 h. Espectáculo musical VERONICA LOZANO de "A tu vera" (en el patio de Palacio)

00:30 h. DISCO MOVIL.

Viernes, 16 de agosto

10:00 h. Misa de difuntos cofrades.

12:00 h. Concurso de paellas (Ver bases del concurso en el libro de fiestas).

13:00 h. Vermut electrónico a cargo de Bar La Esquina.

18:30 h. Gran novillada* (acompañada de charanga maniseros) y rifa A continuación carretones para los más pequeños.

00:30 h. Grupo VERTIGO y bingo en el descanso.

Sábado, 17 de agosto.

12:00 h. Encierro por el campo infantil con Bueyes. (Suelta desde el paraje de la soledad hasta la plaza de toros).

13:30 h. Baile Vermut con charanga "LOS ALCORANES"

18:30 h. Encierro por las calles CON 2 TOROS (Plaza de toros y calle la Ronda)

21:00 h. Grupo flamenco ADAN CARRON.

00:30 h. Grupo LAPSVS y bingo en el descanso.

Domingo, 18 de agosto

10:30 h. Encierro por el campo con 5 RESES (1 TORO del pueblo, 2 TOROS del día anterior y 1 TORO y 1 VACA donados por "Peña Comisión 22) Suelta en la plaza de toros y salida por el Bar Saboya.

14:00 h. Baile Vermut con charanga "LOS MANISEROS"

16:00 h. Preparación Guiso del toro en el garaje de Julián.

22:00 h. Cena popular.

00:00 h. Fuegos artificiales y Traca de fin de fiestas.

ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE COGOLLUDO Y COMISION DE FESTEJOS