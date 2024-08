Venezuela expulsa del país al director de THE OBJECTIVE

sábado 03 de agosto de 2024 , 18:21h

El director de THE OBJECTIVE, Álvaro Nieto, ha sido expulsado de Venezuela y enviado a España durante la madrugada de este sábado.



Nieto, que se había desplazado a Caracas para palpar la situación del país tras las recientes elecciones presidenciales, no ha recibido ninguna explicación oficial sobre los motivos de su deportación.



El periodista español, que precisamente está casado con una ciudadana francovenezolana, se encuentra bien y no ha sido maltratado durante las dos horas de interrogatorios a las que fue sometido por parte de la policía.



A continuación, y sin mediar explicación alguna, el director de THE OBJECTIVE fue conducido directamente por un grupo de policías al interior de un avión de la compañía Estelar/Iberojet que en ese momento tenía previsto emprender la ruta Caracas-Madrid.



A las puertas del avión se vivió un pequeño momento de tensión entre el comandante de la aeronave y la policía. Al parecer, las autoridades venezolanas habían solicitado retrasar el vuelo por la inminente llegada como pasajero de «un miembro del cuerpo diplomático». Cuando el comandante vio que en realidad se trataba de un ciudadano español que estaba siendo deportado sin motivo, se lo recriminó a la policía, pero tampoco obtuvo explicación.



Pasadas las 22.30 horas del viernes, Nieto despegaba de Venezuela con destino a Madrid, a cuyo aeropuerto ha llegado al mediodía de este sábado. Nada más aterrizar, el periodista se ha mostrado disgustado por el incidente: «Es completamente anormal que a un ciudadano español se le impida el acceso a un país al que tiene derecho a viajar. Entiendo que se me expulsa por mi condición de periodista crítico con Nicolás Maduro, lo cual da buena muestra sobre qué tipo de régimen existe hoy en Venezuela. Espero que el Gobierno español tome nota de lo sucedido».



Nieto no ha recibido asistencia consular durante el incidente al no permitirle los policías venezolanos usar su teléfono móvil en ningún momento para alertar de la situación a la Embajada española en Caracas. Tampoco ha sido contactado a su llegada a España ni por la Policía ni por el Ministerio de Asuntos Exteriores para interesarse por lo sucedido. Por el contrario, y según ha referido él mismo, el trato del personal de la aerolínea Estelar/Iberojet ha sido «muy atento» durante todo el viaje y, especialmente, al despedirle en las escalerillas del avión.



La inadmisión del director de THE OBJECTIVE podría deberse a una represalia por haber escrito en 2022 el libro Conexión Caracas-Moncloa, donde narra los vínculos entre el régimen de Maduro y el Gobierno de Pedro Sánchez. Nieto fue el director del equipo de periodistas que sacó a la luz escándalos directamente relacionados con Venezuela como el ‘Delcygate’ o el rescate de la aerolínea Plus Ultra.



«Sabía que esto podía suceder, pero había que intentarlo. Los periodistas tenemos la obligación de contarle al mundo lo que está pasando en un país donde en la última semana ha habido al menos 17 muertos y 1.200 detenidos, pero está claro que el régimen no quiere testigos incómodos», ha añadido Nieto tras llegar a España.



Hace justo una semana, en vísperas de la jornada electoral, Venezuela también expulsó a una delegación del Partido Popular encabezada por Miguel Tellado y Cayetana Álvarez de Toledo. Y en los últimos días de protestas populares han sido 15 los periodistas internacionales deportados, entre ellos el reportero español Cake Minuesa. Este mismo viernes también ha sido detenido el periodista venezolano Roland Carreño, ahora asesor del partido político Voluntad Popular, y la Televisión Nacional de Chile ha denunciado la desaparición de dos de sus periodistas.