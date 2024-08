La Comunidad de Madrid acoge por primera vez el festival de música electrónica ‘Kalorama’

Se celebra los días 29, 30 y 31 de agosto en el Recinto Ferial de Ifema al aire libre y con aforo limitado

REDACCION

sábado 03 de agosto de 2024 , 20:01h

La Comunidad de Madrid acogerá por primera vez el Festival internacional ‘Kalorama’ los días 29, 30 y 31 de agosto en el Recinto Ferial de Ifema al aire libre y con aforo limitado.



Actuarán, entre otros, The Prodigy, Sam Smith, Massive Attack, Raye, LCD Soundsystem, Fever Ray, Peggy Gou, The Smile, Joe Goddard, Jungle, Monobloc o The Postal Service Death.



El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, celebró este sábado que la región sea el escenario de este encuentro que ha descrito como “un importante evento tanto para el sector como para Madrid al servir de escaparate para promocionar y fomentar el turismo y los grandes eventos musicales y culturales”.



“Madrid se consolida como uno de los destinos de festivales más importantes del mundo gracias a la calidad artística de las propuestas y el refuerzo de la descentralización de la demanda”, añadió el consejero.



Los promotores del evento prevén un aforo durante los tres días de 60.000 asistentes, de los cuales un 35% procederán de la propia región, un 40% del resto de España y un 25% extranjeros. El gasto se estima superior a los 32,5 millones de euros.



Este evento musical, que se celebrará de forma simultánea con la tercera edición de Lisboa, contará con dos escenarios. El jueves 29 de agosto será el turno de los neoyorquinos LCD Soundsystem. El indie pop intergeneracional de The Postal Service se conjugará con el otro proyecto mítico de Ben Gibbard como es Death Cab for Cutie. El grupo The Smile abrirá el paso al rock más alternativo.



El viernes podrá disfrutarse de una programación más transversal, con la actuación de la icónica formación británica The Prodigy, el Synth Pop de Gossip capitaneada por Beth Ditto, mientras que la electrónica y el pop más deconstruido llegarán con Fever Ray, Overmono, Yves Tumor o la divertida elegancia de Soulwax.



La primera edición despedirá su programación el 31 de agosto con una apuesta por nombres icónicos como Massive Attack o Sam Smith.