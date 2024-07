El 75% de los españoles tiene deficiencia de vitamina D, a pesar de vivir en el país con más horas de sol en Europa

martes 23 de julio de 2024 , 19:09h

El 75% de los españoles presenta deficiencias de vitamina D, según un estudio elaborado por la revista científica ‘Nature’. Una cifra que aumenta si se analiza a la población joven, donde la carencia de esta vitamina alcanza al 80% de la población. Se trata de cifras muy elevadas, si se tiene en cuenta que España es el país con más horas de sol en Europa – más de 2.500 horas al año- y si se compara nuestro país con los nórdicos, donde el déficit es mucho menor.



Importancia de la vitamina D

“Esa vitamina D es fundamental para el funcionamiento de nuestro cuerpo en varios aspectos: quizás el principal sería en el funcionamiento del sistema inmune, pero también en el funcionamiento del hígado, órganos reproductores, los pulmones e incluso los riñones”, aclara Jaime Arnaiz, farmacéutico, durante el programa.



Es clave en la mineralización ósea en todas las edades, en la regulación de los niveles de calcio, en la estimulación de su absorción a nivel intestinal y para favorecer su reabsorción a nivel renal, según expone la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN). Asimismo, la vitamina D también juega un rol en el sistema nervioso y muscular tal y como afirma la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.



Fuentes de obtención de la vitamina D

“La vitamina D es una de las hormonas que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo que se activa en función del sol. Es decir, nosotros tenemos unos precursores que viaja por nuestra sangre y cuando el sol incide en ciertas partes de la piel que son más finas, hace que se active esa vitamina D.” subraya Arnaiz



A pesar del sol –responsable de cerca del 90% de esta síntesis-, otros factores como la dieta o los hábitos de vida influyen en la carencia o no de esta hormona. Una dieta rica en pescado azul y grasas saludables contribuye a una mayor producción de esta vitamina, lo que explica por qué países como Noruega o Suecia presentan mejores niveles que España.



Jaima Arnaiz, destaca las razones que están detrás del déficit en España: “Quizás el primero es que hemos perdido calidad en la alimentación que teníamos. Quizás también ahora, el hecho de que se detecten niveles más bajos va asociado al hecho de que era un valor que antes no se media, recientemente se está comenzando a medir y se están estableciendo unos estándares europeos distintos a los que teníamos originalmente”.