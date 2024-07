Lula avisa a Maduro: "Cuando uno pierde se va"

martes 23 de julio de 2024 , 19:00h

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmó este lunes su férrea defensa de la democracia ante la extrema derecha, pero amplió ese compromiso al proceso electoral en Venezuela y emplazó al mandatario Nicolás Maduro a celebrar unas elecciones limpias y transparentes. "No es anormal que en la civilización actual haya candidatos de derecha e izquierda" en unas elecciones, pero "lo que no se puede es irrespetar los valores democráticos", declaró Lula en una entrevista con corresponsales extranjeros.



El presidente brasileño comentó el proceso para las elecciones del próximo domingo en Venezuela y no escondió su clara preocupación con recientes declaraciones de Maduro y algunos hechos ocurridos durante la campaña.



Confesó que se "asustó" cuando supo que Maduro había llegado a amenazar con un "baño de sangre" en caso de que sea derrotado en las urnas. "Me asusté con esa declaración", confesó Lula, quien reveló que ha conversado dos veces con Maduro para advertirle de que "si quiere contribuir a resolver el problema de crecimiento de Venezuela y la vuelta de los que se fueron, tiene que respetar el proceso democrático".



Agregó que, en democracia, "el que pierde se lleva un baño de votos, no un baño de sangre", y que "Maduro tiene que aprender que cuando uno gana se queda, y cuando pierde se va y se prepara para otras elecciones".



En su opinión, las elecciones del domingo serán "la única oportunidad" para que Venezuela "vuelva a la normalidad" y que el país se reintegre a la comunidad regional e internacional.



Las declaraciones de Lula fueron inmediatamente agradecidas por el candidato opositor Edmundo González Urrutia, a quien todas las encuestas sitúan como favorito en los comicios del domingo, frente a las aspiraciones de reelección de Maduro.



En la entrevista con los corresponsales extranjeros, Lula también reflexionó sobre las pretensiones de algunos líderes mundiales de aferrarse al poder a toda costa.



Según Lula, "cuando a un dirigente se le pone en la cabeza que él es imprescindible o insustituible, ahí es que comienza a nacer el espíritu del dictador".