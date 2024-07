Roberto Narro: “Pedimos a Page soluciones reales ante la grave situación en los centros de salud de Guadalajara por la falta de personal sanitario”

El vicesecretario de Sanidad del PP apoya las reivindicaciones y demandas de los profesionales y sindicatos de la sanidad que están viviendo una situación “crítica”

jueves 11 de julio de 2024 , 13:23h

El vicesecretario de Sanidad del PP de Guadalajara, Roberto Narro, ha calificado hoy de “muy grave” la situación que se está viviendo en la sanidad en nuestra región en general y en nuestra provincia en particular, especialmente en la Atención Primaria. Así, ha respaldado las recientes declaraciones del doctor Javier Balaguer, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Castilla-La Mancha, quien se ha mostrado preocupado por la falta de médicos en Atención Primaria advirtiendo de la “crítica situación” que se está viviendo en centros de salud como en los del Corredor del Henares; a lo que se suman los “problemas en pueblos como Sigüenza, Fontanar o Yunquera de Henares”, por poner algún ejemplo.



En este sentido, Narro ha incidido en las “soluciones o remedios” que está adoptando el Gobierno de García-Page como “usar el personal de Enfermería para sustentar parte de la atención que realizan los médicos, y que puede acarrear un déficit de atención a la población, según el doctor Balaguer”.



Además, ha alertado el vicesecretario de Sanidad del PP, “con la llegada del verano se cronifica la situación sanitaria tanto en los pueblos por el déficit de médicos y enfermeros, lo que lleva a un aumento del uso de las urgencias hospitalarias y de los centros de salud que provoca colapso de los servicios sanitarios”. A este se une “el cierre de camas en nuestros hospitales en verano, que según el sindicato SATSE, serán aproximadamente 30 en Guadalajara y un total de 192 en Castilla-La Mancha”.



El PP se une a la preocupación de los profesionales sanitarios



Por ello, desde el Partido Popular de Guadalajara “nos unimos a esta preocupación” ante esta situación que el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones y que no es causa más que “del fracaso de Page y del Partido Socialista en la gestión de la Sanidad en Castilla-La Mancha, y Guadalajara en particular”.



El vicesecretario de Sanidad ha expuesto también algunos de los datos que vienen a refrendar la situación que se está viviendo con “más de 100.000 pacientes en listas de espera en Castilla-La Mancha, y el caso concreto de Guadalajara 5.300 pacientes esperan una cirugía, 10.460 esperan una consulta externa y 1.373 esperan una prueba diagnóstica”, con datos del mes de mayo. Además, “la ratio de enfermero-paciente en la provincia está por debajo de la media nacional según el Colegio Oficial de Enfermería, siendo Guadalajara la segunda provincia con peor ratio de personal de Enfermería, según el último dato del año 2022.



Por otro lado, Roberto Narro ha recordado que Castilla-La Mancha es la “única comunidad autónoma en España que no tiene reactivada la carrera profesional, lo que supone un problema añadido para la retención de personal sanitario en nuestra región, habiéndose solicitado su restablecimiento hasta en 24 ocasiones por el Partido Popular en las Cortes y votada en contra por el Psoe de García-Page”.



Por todo ello, Narro ha subrayado el “apoyo total” del Partido Popular a las demandas de los profesionales sanitarios de nuestra provincia y sus preocupaciones por dar una correcta asistencia sanitaria a nuestros vecinos. A su vez, ha recordado también, el Partido Popular ha propuesto “un plan de choque dotado con 30 millones de euros para reducir las listas de espera, el cual ha sido rechazado por el Gobierno socialista de Page”.



Ante esto, ha pedido a Page y al consejero de Sanidad “que pongan soluciones reales a la falta de personal en este verano, debido a vacaciones, bajas, reducciones de jornada, etcétera, para que en Guadalajara tengamos un servicio sanitario digno y adecuado, y más en esta época que es cuando se multiplica la población por vacaciones en nuestros pueblos”.