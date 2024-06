Piden el cese del delegado provincial de Educación en Guadalajara por “dejación de funciones y desprecio a la labor sindical”

viernes 28 de junio de 2024 , 13:13h

La Junta de Personal Docente No Universitario ha solicitado, de nuevo y por unanimidad, el cese del delegado provincial de Educación, Ángel Fernández-Montes, debido a una "dejación de funciones y desprecio a la labor sindical”.

En este sentido, la Junta, compuesta por los sindicatos ANPE, STE-CLM, CSIF, CCOO y UGT, ha acusado al delegado de una falta de comunicación con la administración, ya que “no beneficia el sistema educativo público de la provincia de Guadalajara”. Por ello, han pedido el cese del delegado al consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor.

En concreto, el órgano de representación de maestros y profesores de Guadalajara ha criticado que el delegado provincial de Educación “no ha respondido ni convocado reuniones para abordar las situaciones en los centros educativos y del profesorado”.

Sin ir más lejos, la Junta ha asegurado que “se presentaron propuestas de mejora, registradas el 3 de mayo y el 18 de junio, que enviamos habitualmente a los delegados provinciales en todas las provincias de la región, pero no hemos recibido ninguna respuesta”.

Reclamaciones acumuladas

Entre las reivindicaciones que ha llevado a cabo la Junta de Personal Docente No Universitario a lo largo del curso 2023/2024 se encuentra, por ejemplo, la imposición del uso del cuaderno de evaluación como nueva herramienta, pese a que “desde la Consejería de Educación se había indicado que su uso sería opcional”, han indicado desde el órgano.

También han recordado cuando el delegado decidió no volver a reunirse con la Junta de representación del profesorado tras catalogarla como “inútil” e “improductiva”. Igualmente, el órgano ha hecho hincapié en “la desmotivación de los y las docentes en la escuela rural por las decisiones intransigentes que no abordan adecuadamente los problemas y necesidades de estos profesionales”.

Por su parte, “hubo además una corrección pública del consejero de Educación hacia el delegado provincial por su insistencia en mantener los centros educativos abiertos el 8 de enero, a pesar de ser un día no lectivo en algunas localidades”, según la Junta.

A finales de 2023, el órgano ha señalado que denunciaron a la inspección de trabajo por la situación del IES Harévolar a causa de “la inacción continuada de la administración”. Además, los sindicatos que forman parte del órgano han puesto sobre la mesa, un año más, la “escasez de recursos y las infraestructuras obsoletas del Centro de Educación Especial Virgen del Amparo”.

No obstante, la Junta de Personal Docente No Universitario ha añadido que no entiende los criterios y las interpretaciones particulares de esta administración provincial educativa en la aplicación del acuerdo de itinerancias, elaboración de horarios, permisos y licencias del profesorado, lo que “provoca situaciones que no suceden en otras provincias de la región”.