El PP pide explicaciones al ex alcalde socialista de Uceda por la construcción de un hidrante para maquinaria agrícola que ahora obligan a derribar

La Delegación de Desarrollo Sostenible de la Junta ha emitido un informe obligando a la “retirada inmediata de esta infraestructura” incidiendo en que “la solicitud de construcción “fue objeto de resolución denegatoria por parte de esta Delegación”

martes 25 de junio de 2024

martes 25 de junio de 2024 , 12:55h

El Ayuntamiento de Uceda ha sido multado con 20.000 euros y el inmediato derribo de la instalación de un hidrante para la carga segura de fitosanitarios y lavadero sostenible de maquinaria agrícola que fue construida cuando el socialista Francisco Javier Alonso era alcalde. Según consta en el informe de la Delegación de Desarrollo Sostenible, esta instalación se realizó ocupando una vía pecuaria, en concreto la denominada ‘Colada de Valdelagua o el Viso’, en una construcción consistente en el hormigonado y vallado de una superficie de 150 metros cuadrados.



Lo más grave es que, volviendo a hacer referencia a dicho informe, se refleja en documento oficial que “la solicitud de construcción fue objeto de resolución denegatoria por parte de esta Delegación de Desarrollo Sostenible en Guadalajara” e insta al Ayuntamiento a “restaurar la vía pecuaria al estado en que se encontraba antes de cometerse la infracción”. Esta obra fue sufragada con fondos municipales, también con una ayuda de la Diputación y con fondos de la Junta Rectora de los beneficios de la caza.



El Grupo Popular de la Diputación se ha hecho eco de la “preocupación” que existe en el pueblo y que le ha trasladado el concejal del PP Alfredo Elgueta ya que “se trata de una instalación muy necesaria para los agricultores y que ahora deberán derribar por la mala gestión del anterior alcalde socialista”. Sobre esto, se han preguntado “qué responsabilidad tiene ahora esta gestión que incluso podría haber incurrido en algún presunto delito” toda vez que, según los informes, “se construyó con un informe negativo”.



El portavoz del Grupo Popular, Román García, ha visitado con el diputado provincial Alberto Cortés, y el concejal del PP en el Ayuntamiento de Uceda, Alfredo Elgueta, esta instalación para interesarse por la situación actual y ha mostrado todo su apoyo al edil en su labor de oposición para que “se den las oportunas explicaciones a los vecinos de Uceda por parte del ex alcalde socialista, hoy concejal del PSOE en el Ayuntamiento”. Elgueta lamenta “el dinero que esto ha costado al pueblo, lo invertido por la Junta Rectora de los beneficios de la caza y la multa que se ha tenido que pagar; por no hablar de lo que costará volver a realizar una instalación de estas características si finalmente es derruida”. “Los vecinos de Uceda merecen transparencia en todo este asunto y que el ex alcalde, máximo responsable de la construcción de esta instalación, explique qué ocurrió y por qué, según el informe, hizo caso omiso de los requerimientos de los técnicos”.