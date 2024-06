ACCIDENTES TRÁFICO : En la provincia de Guadalajara se han registrado dos siniestros, con un fallecido, un herido grave y cinco leves

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 24 de junio de 2024 , 20:50h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Una persona ha perdido la vida y ocho han resultado heridas —una grave y siete leves— en los cuatro accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras de Castilla-La Mancha durante el pasado fin de semana, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno de la región.



En la provincia de Cuenca ha habido un accidente, con un herido leve, al igual que en la de Toledo. En la provincia de Guadalajara se han registrado dos siniestros, con un fallecido, un herido grave y cinco leves.



De la provincia de Albacete no se han facilitado datos, mientras que en la de Ciudad Real no se han registrado accidentes.



ALCOHOLEMIA

Respecto a las pruebas de alcoholemia, se han realizado un total de 6.322 en la región, 54 de ellas positivas, tres de las cuales han sido en jóvenes de menos de 25 años.



De la provincia de Albacete no se han facilitado datos. En la de Ciudad Real se realizaron 725 pruebas con diez positivos, uno en menores de 25 años.



Mientras, en la provincia de Cuenca ha habido 695 pruebas, diez positivas, ninguna de ellas en menores de 25 años; en la de Guadalajara se han realizado 1.930 pruebas, de las que 20 han resultado positivas, una en jóvenes menores de 25 años.



Por último, en Toledo se han practicado 2.972 pruebas, 14 de ellas positivas, una en menores de 25 años.