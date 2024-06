Unas 9.000 personas se congregaron en Trillo para disfrutar de una multitudinaria y exitosa edición de las Vacas por el Tajo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 23 de junio de 2024 , 17:37h

Superando las previsiones y sin tener que lamentar heridos por asta, en la tarde de ayer, sábado 22 de junio, se celebraron las Vacas por el Tajo en Trillo, un festejo taurino único en el que se congregaron unas 9.000 personas llegadas de muchos pueblos de Guadalajara, Madrid y muchos otros puntos de la geografía española, que disfrutaron de este espectáculo singular en el que los astados de Hermanos Joven y Ustarroz protagonizaron bonitas carreras, chapuzones y arrancadas para diversión y emoción del público expectante dentro y fuera del agua.



Así, el festejo taurino concluía cerca de las 21.00 horas, después de tres horas de carreras, saltos y chapuzones de las seis vacas de Ustarroz y Hermanos Joven que hicieron divertirse al público asistente, que ocupaba la totalidad de los muros de piedra que dan lugar a este ruedo fluvial único, sin que apenas hubiera un hueco libre. Junto a ellos, y desde una perspectiva más cercana a las vacas y fresca, cientos de personas siguieron el evento desde colchonetas, flotadores y barcas hinchables, dentro del propio río, que este año bajaba más caudaloso y frío que en ediciones anteriores, lo que no supuso sin embargo obstáculo alguno para que los asistentes decidieran zambullirse.



De este modo, el balance de la jornada no puede ser más satisfactorio, como reconoce el concejal de Festejos, Sergio Recuero. “Las vacas han dado bastante juego y se han movido por todo el recorrido del coso fluvial, todo el mundo ha podido disfrutar de ellas”. En este punto, Recuero destaca el papel de las vacas de Hermanos Joven, “que han transmitido una emoción inmensa, sobre todo una de ellas, que tenía una cara espectacular, una vaca veleta que ha protagonizado unas arrancadas en las corrientes del río que han sido impresionantes”, en palabras del concejal.



Un festejo que busca ser reconocido como de interés turístico regional



En sus primeras Vacas por el Tajo como concejal de Festejos, Recuero asegura haber terminado muy satisfecho tras el intenso trabajo realizado en colaboración con la Comisión de Festejos y la Peña Taurina Vacas por el Tajo, “hemos aprendido cosas nuevas, como todos los años, para poder hacer y mejorar, de manera que este festejo siga creciendo y hasta que logremos lo que tanto ansiamos, que es ser reconocidos como festejo de interés turístico regional”.



De igual modo, el alcalde de Trillo, Jorge Peña, que también ha seguido el festejo muy de cerca, celebraba el desarrollo satisfactorio de la jornada a todos los niveles. “Ha salido todo como esperábamos, ha habido mucha afluencia de gente, el tiempo nos ha acompañado también y los animales han sido muy buenos, de modo que el conjunto de todo el festejo ha sido perfecto”, apuntaba Peña, quien confirmaba que no se habían producido accidentes por asta de toro, sólo algunas contusiones y golpes de poca importancia.



El alcalde de Trillo, en este punto, agradece el trabajo realizado por todas las personas que colaboran de una forma u otra en el desarrollo del festejo, así como de todos los que forman parte del dispositivo de seguridad establecido y organizado desde meses antes para garantizar el éxito de la jornada. “Quiero agradecer a todo el mundo que nos ha ayudado: a la gente de Trillo, a la Comisión de Festejos, a los chicos que vienen para ayudar con los animales dentro del río, a los efectivos de la Guardia Civil y de Protección Civil, a la empresa que hemos contratado para controlar los accesos y la seguridad vial y a los trabajadores del Ayuntamiento, porque sin la colaboración de todos ellos, esto no sería posible”, recalca Peña, muy satisfecho al término de una nueva y exitosa edición de las Vacas por el Tajo en Trillo, “un festejo en el que nuestra voluntad es seguir haciéndolo grande, para que de ese modo se mantengan todas estas tradiciones de la España rural que tan importantes son para nuestra cultura y nuestro país”.



La Feria Chica termina esta noche tras más de 48 horas de diversión



Las Vacas por el Tajo han sido el momento álgido de la Feria Chica de Trillo, una fiesta que comenzaba en la tarde del pasado viernes con un desfile de peñas acompañado por la batukada local Trilamba, que guió los pasos de los peñistas hasta la calle Tajonada, donde tuvo lugar una multitudinaria cena de peñas. Llegada la noche, era el turno de un emotivo y especial espectáculo de recortes, un evento en el que se dieron cita los cuatro toreros a cuerpo limpio de Trillo, Francisco Henche, Juan José Vázquez Pito, el joven Ian Higuera y el propio Recuero, que sellaba así su despedida de los ruedos en una noche en la que se sucedieron los homenajes y reconocimientos.



Ya en la mañana del sábado, y mientras el pueblo se iba llenando de aficionados, tuvo lugar un encierro por las calles seguido de un vermú acompañado por la charanga, que fue calentando el ambiente y se alargó hasta cerca de las 18.00 horas, momento de inicio de las Vacas por el Tajo.



Cerrando la jornada del sábado, la plaza de toros La Isla se llenó para acoger el Festival Platinum, en el que se sucedieron algunos de los mejores DJs del panorama nacional, haciendo vibrar al público trillano y visitante hasta cerca del amanecer.



La Feria Chica continúa en la mañana de este domingo con actividades infantiles, paseos en carroza y tobogán XXL acuático para la diversión y el disfrute de los más pequeños.



Ya esta tarde, el regreso a los ruedos de Carla Otero en Trillo será el plato fuerte de una corrida mixta en la que lidiará junto a sus amigos y compañeros de arena Víctor Hernández y Jesús Enrique Colombo. Dando por terminada la Feria Chica, el espectáculo Un, dos, tres. Homenaje al mejor programa de la televisión, a las 20.30 horas de este domingo, será el colofón a más de dos días de diversión a orillas del Tajo.