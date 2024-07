El XXI Concurso de Pintura Rápida de Trillo reunió a más de medio centenar de artistas en torno al río Tajo

martes 09 de julio de 2024

Un total de 58 artistas participaron el pasado sábado en el Concurso de Pintura Rápida ‘Villa de Trillo’. Una colorida y contrastada vista del puente sobre el Tajo, de la madrileña Isabel Martínez Calzado, se alzó vencedora del certamen, en el que destacó la enorme calidad de los trabajos de acuarela, cuyo vencedor fue, en su caso, José María Sánchez Gutiérrez. La entrega de premios tuvo que refugiarse en el interior de la Casa de la Cultura, dado que la lluvia sorprendió a los pintores en la plaza Mayor justo en el momento de la exposición de sus obras y el fallo del Jurado.



El pasado sábado se celebró el XXI Concurso de Pintura Rápida Villa de Trillo, una nueva edición en la que participaron un total de 58 artistas llegados de diversos puntos del país para retratar los más bellos rincones y la luz del municipio alcarreño.



En esta ocasión, una vista del puente sobre el río Tajo, la de Isabel Martínez Calzado, fue la merecedora del Primer Premio, sobre todo por su color, por su pincelada y por su forma de pintar el cuadro, directamente del natural y sin hacer uso de fotos ni tablets, como explicó después Pablo Santibáñez, reconocido pintor surrealista chileno y miembro del Jurado de esta vigésimo primera edición del certamen artístico de Trillo. “La vimos trabajando in situ, cosa que es agradable de ver, pero, además de eso, nos gustó mucho cómo pintó el cuadro; la temática era muy simple, pero creo que no era tan importante la temática como el tipo de pincelada, la abstracción que utilizó en algunos momentos del cuadro, con una pincelada muy rica, que te lleva al mundo abstracto, luego también es abstracto pero a la vez reconoces el lugar; la combinación de colores nos gustó a todos… y por eso le hemos dado el Primer Premio, porque nos pareció interesante y también arriesgado. Ha tenido un buen día y le ha salido muy bonito”, detallaba Santibáñez, reconociendo, no obstante las complicaciones que encontró el Jurado para repartir los premios.



Isabel Martínez Calzado, residente en Humanes de Madrid, es una vieja conocida del Concurso de Pintura Rápida de Trillo, en el cual ha participado hasta en siete ocasiones. “Me he llevado, con éste, cuatro premios, aunque nunca el primero, hasta este año, así que estoy contentísima”, admitía la artista. “Creo que mi cuadro tiene una gran potencia de luz y contrastes de color, la verdad es que ha gustado bastante al Jurado, y yo, encantada”, comentaba Martínez Calzado, que siempre que viene a Trillo se coloca junto al río, como ella misma aseguró, “porque me inspira mucho el agua y creo que al final eso se refleja siempre en la pintura”.



El Segundo Premio fue para Fernando Herrero Toribio y el Tercero, para Sergio del Amo Saiz. El Cuarto Premio recayó en manos de Javier Martín Aranda.



El Primer Premio en el caso de la Acuarela fue para José María Sánchez Gutiérrez y una preciosa y personal vista en tonos amarronados del pueblo desde el puentecillo sobre el río Cifuentes. El Premio Provincial se quedó en Pablo Rodríguez de Lucas y el Local en la vecina de Azañón Andrea Romero Caballero que se alzó, de esta manera y por tercera vez consecutiva, con el citado galardón. El Premio Juvenil fue para Elsa Martín Santana, mientras que el Infantil recayó en manos de la pequeña Amaia Prado Sánchez. Además, más de una veintena de niños del municipio recibieron también un obsequio de parte del Ayuntamiento de Trillo por su participación en el concurso.



La lluvia, que se presentó de forma inesperada minutos antes de la entrega de premios, hizo que éstos tuvieran que entregarse en el interior de la Casa de la Cultura, con la presencia del concejal del área, Pablo Sancho, y los miembros del Jurado, además de Pablo Santibáñez, Mercedes Torres, Antonio Cagnavaro y Javier Bodega, poniendo fin a una nueva edición de este concurso, un clásico y una cita ineludible del verano trillano.