La subdelegada del Gobierno en Guadalajara destaca el “sacrificio y el trabajo” de la Policía Nacional en la lucha contra el terrorismo

jueves 13 de junio de 2024 , 20:42h

La subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Guadalajara, Mercedes Gómez, ha presidido esta mañana la conmemoración del Día de las Víctimas del Terrorismo en la Policía Nacional, instaurado por primera vez este año. En un acto organizado en la propia Comisaría, Gómez ha estado acompañada por el comisario jefe provincial de la Policía Nacional, Ángel Alcázar, y autoridades locales y provinciales, además de una representación de los policías que prestan servicio en Guadalajara.



En su intervención ante los asistentes, la subdelega ha explicado que el Ministerio del Interior decidió el pasado mes de enero declarar el 16 de junio como Día de las Víctimas del Terrorismo en la Policía Nacional, fecha en la que la organización terrorista ETA asesinó a la inspectora jefa María José García Sánchez en Zarauz (Guipúzcoa) en 1981. “Desde ahora, todos los años, ese día o en fechas próximas, como hacemos hoy en Guadalajara, se rendirá un homenaje como muestra de reconocimiento, respeto y solidaridad, para mantener viva la memoria en el seno de la Policía Nacional y en el resto de la sociedad”, ha afirmado.



Por su profunda carga emotiva y por su valor como forma de reflejar el gran coste que ha sufrido, esta conmemoración está llamada a ser uno de los principales eventos institucionales que celebra anualmente la Policía Nacional, junto con el aniversario de su creación, el 13 de enero, y la festividad de sus patronos, los Ángeles Custodios, el 2 de octubre.



En la Policía Nacional han sido asesinados por el terrorismo 188 de sus miembros entre 1968 y 2015, una cifra a la que hay que añadir decenas de policías heridos y de familias destrozadas. “Este doloroso coste humano es un recordatorio constante de la necesidad de apreciar y apoyar a quienes arriesgan todo por nuestra seguridad y de rendir homenaje al servicio heroico de aquellos cuyas vidas fueron truncadas mientras protegían a nuestra sociedad. Es fundamental recordar sus nombres, sus rostros y sus historias, para que sus sacrificios no sean olvidados”, ha subrayado.



La subdelegada ha recordado que España enfrentó durante décadas la constante amenaza de ETA, con ataques brutales y violencia indiscriminada. Sin embargo, la sociedad española se mantuvo firme y supo movilizarse con un sentimiento común para vencer al terrorismo. Ahora, ha agregado, “el alivio de vivir en paz no debe hacernos insensibles al dolor, y el recuerdo permanente no solo debe servir para que las muertes no hayan sido en balde, sino para que conozcamos el pasado y tengamos muy presente lo que nunca debe volver a ocurrir”.



Pese a que toda la sociedad estuvo el en punto de mira de terrorismo, la subdelegada ha incidido en que la Policía Nacional, como la Guardia Civil, por las funciones que desempeñan, sufrieron la violencia de manera más intensa, situándose en primera línea, y jugaron un papel crucial en la defensa de la paz y la seguridad, enfrentándose a la amenaza terrorista con valentía y determinación. “Su trabajo incansable, respaldado por la firmeza de la ciudadanía, marcó un hito en la historia de España al poner fin a décadas de sufrimiento”, ha asegurado.



Aunque el terrorismo de ETA “ya sea una página pasada”, Gómez ha advertido de que “eso no significa el fin de una amenaza que también se ha hecho presente de otras formas, como en los terribles atentados yihadistas de Atocha, causantes del mayor número de víctimas en suelo europeo y que tan de cerca nos tocaron con la muerte de varias personas vinculadas a nuestra provincia”.



Por eso, ha querido resaltar que labor de la Policía Nacional no solo debe medirse en términos de víctimas, sino también en éxitos y logros. “A lo largo de los años, la Policía Nacional ha desempeñado un papel fundamental en la prevención y resolución de actos terroristas con exitosas operaciones policiales y una respuesta más específica y cualificada para hacer frente a un fenómeno cada vez más complejo y diverso”, ha señalado. En este sentido, ha destacado la existencia de “instrumentos tan eficaces y que tan cercanos sentimos en Guadalajara, como el GEO, que han convertido a la policía española en uno de los cuerpos más preparados y eficaces y referente mundial en contraterrorismo”.



“Por eso, al tiempo, que honramos a las víctimas del terrorismo en este día, también celebramos la fortaleza de la democracia y el compromiso inquebrantable de construir un futuro de paz y justicia para todos”, ha concluido.



Durante el acto se han mostrado los nombres e imágenes de las 188 víctimas, y al término se ha depositado una corona de laurel en su memoria a las puertas de la Comisaría. Tanto la subdelegada como el comisario han hecho mención a los tres policías nacidos en la provincia de Guadalajara que fueron asesinados en atentado terrorista, cuyas imágenes quedarán instaladas de forma permanente en la sala histórica abierta el año pasado en la Comisaría.



El comisario, que dejará el puesto en los próximos días por jubilación, ha querido recordar también a dos compañeros asesinados con los que coincidió a lo largo de su carrera, entre ellos el GEO Javier Torronteras.