Gómez Mena deja la subdelegación para irse al Gabinete de Margarita Robles

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha celebra su nombramiento, al tiempo que destaca la "valía" de Mercedes Gómez Mena

REDACCION

martes 25 de junio de 2024 , 20:28h

La subdelegada del Gobierno de España en Guadalajara, Mercedes Gómez Mena, ha escrito una carta a los alcaldes de la provincia para comunicarles que "en breve" dejará el cargo para "desempeñar nuevas funciones en el Ministerio de Defensa, en la Dirección del Gabinete de la ministra Margarita Robles".



"Un reto profesional que afronto con entusiasmo y con la actitud de servicio a los ciudadanos que el Gobierno de España requiere", indica en la misiva.



Este periodo como subdelegada del Gobierno de España en Guadalajara "ha sido una etapa de trabajo de gran compromiso, estimulante y muy gratificante", según Gómez Mena.



"Me voy muy orgullosa de conocer el gran trabajo que hacéis desde la Administración Local en los municipios de nuestra provincia, muchos de ellos con pocos habitantes y también con pocos recursos, lo que pone aún más en valor la dedicación y compromiso con vuestro pueblo y especialmente con los vecinos y vecinas", añade.



"No es fácil despedirme de aquellas personas con quienes he compartido trabajo, cuestiones relevantes para los pueblos y, en algunos casos, hasta celebraciones de fiestas locales. Por eso, espero que tengamos oportunidad de encontrarnos nuevamente por Guadalajara, provincia en la que seguiré viviendo, paseando y disfrutando cuando las nuevas responsabilidades me lo permitan. Gracias por vuestra generosidad conmigo", remata.



LA DELEGADA DESTACA SU VALÍA



Al poco de trascender la marcha de Gómez, la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón, ha celebrado, a través de la red social 'X', su nombramiento, al tiempo que ha destacado su "valía".



"Feliz por el nombramiento de Mercedes Gómez como directora de Gabinete de la ministra de Defensa. Su valía, cercanía y compromiso en la Subdelegación en Guadalajara siguen al servicio del Gobierno. Gracias por tu dedicación. ¡Enhorabuena amiga!", reza el mensaje de Tolón.