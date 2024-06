El PP de Cabanillas se reafirma en que el gobierno de Salinas cerró el ejercicio 2023 con un déficit de 2 millones de euros

Desde el Grupo Popular aseguran que los datos están en los informes de los técnicos que advierten de la “inestabilidad presupuestaria” y piden al alcalde socialista “que, si en algo no está de acuerdo, responda con argumentos y no con ataques personales”

jueves 13 de junio de 2024

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo se reafirma en las manifestaciones que realizó este miércoles en relación a la liquidación del Presupuesto de 2023 que se ha saldado con dos millones de euros de déficit. Así, vuelve a hacer referencia a los informes de los técnicos municipales donde se plasma claramente que “con base en los cálculos detallados en el expediente motivo del informe, la liquidación del Presupuesto general de 2023, NO CUMPLE el objetivo de estabilidad presupuestaria”.



Del mismo modo, y en cuanto al Remanente de Tesorería para Gastos Generales, del que alardea el alcalde Salinas y que el PP también recogió, desde los servicios de Intervención se dice que respecto a la posibilidad de destinar ese Remanente de Tesorería a financiar gastos varios, tanto corrientes como de inversión, los servicios de Intervención, encargados de velar por el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto, “advierten que su uso compromete negativamente el cumplimiento de dichos principios y, por tanto, de las reglas fiscales en la liquidación del ejercicio 2024… motivo por el que se recomienda que sea utilizado con las debidas precauciones”.



Con lo cual, han asegurado, “desde el Grupo Popular no nos dedicamos a propagar bulos ni alarmas injustificadas, sino que avisamos de que “la gestión del alcalde socialista, José Salinas, y su gobierno en materia económica no está siendo la ajustada a los principios de estabilidad presupuestaria”. Es más, el propio Salinas reconoce en su nota de prensa, literalmente, que “Sí es verdad que, de modo puntual, y gracias a que las reglas de gasto continuaban suspendidas, el año pasado pudimos gastar, en inversiones muy necesarias, dos millones de euros más de lo que ingresamos en ese ejercicio concreto”. Por lo tanto, “no hace falta tener un doctorado en Economía para saber que si gastas más de lo que ingresas, estas incurriendo en déficit”, han añadido.



Con lo cual, “de mentiras, nada”, han asegurado desde el PP de Cabanillas al tiempo que manifiestan que “para responder a algo con lo que no se está de acuerdo, no es necesario atacar personalmente de forma tan ruin en este caso al portavoz de la oposición”. “En ningún momento se ha dirigido ningún ataque personal hacia el alcalde, ni lo vamos a hacer, no es nuestro estilo; pero si pedimos a Salinas que tenga respeto por la labor de oposición de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, y que utilice argumentos sólidos en vez de dedicarse a atacar con el objetivo de amedrentar a determinados concejales”, han aseverado. Aún así, “el PP seguirá denunciando, criticando y proponiendo como hasta ahora, porque es así como entiende la labor de oposición, aunque a Salinas no le guste”.



Sobre la ayuda del FIM de la Diputación de la que Cabanillas fue excluida



Por último, y sobre la acusación de Salinas sobre “propagar falsedades y manipulaciones” en referencia a que a mediados de marzo el portavoz del Grupo Popular pidió explicaciones al alcalde acerca de la ayuda del FIM (Fondo de Inversiones Municipales) de la Diputación de la que Cabanillas había sido excluida, “volvemos a reafirmarnos en aquellas declaraciones porque Cabanillas del Campo fue el único municipio de los 24 de entre 1.000 y 20.000 habitantes –excluyendo a los considerados “cabecera”- que no había sido beneficiado con estas ayudas”. “Y esto fue confirmado por el diputado delegado de Proyectos y Planes Provinciales, Raúl de la Fuente, en un Pleno de la Diputación donde afirmó que el Ayuntamiento de Cabanillas presentó la solicitud, pero no acompañó ni memoria ni proyecto, se le volvió a requerir, pero no han hecho la aportación y por eso se les ha denegado”.



Ahora Salinas se despacha diciendo que el PP “manipula” y que “en unos días se va a evidenciar que esto era falso”. Pero entonces haciendo uso de sus palabras, quien habría mentido y manipulado sería su compañero diputado provincial del PSOE que fue quien confirmó la información, de forma rotunda y sin dar lugar a la mínima duda.



“Lo que sí es cierto es que las versiones de Salinas y del diputado responsable no coinciden y la prueba es que en la resolución provisional Cabanillas se quedaba fuera y la resolución definitiva se ha aplazado y está tardando más de lo esperado”, han aseverado. Añadiendo que “si finalmente se concediese la subvención desde el PP de Cabanillas nos alegraríamos, ya que los beneficiados serían los vecinos del municipio y nuestra labor de oposición habría servido para ello a pesar de las luchas internas y errores que haya podido haber entre instituciones gobernadas por el PSOE”.