El Plan Integral de Limpieza en barrios llega a Los Manantiales, La Chopera y Estación

Se actuará de manera intensiva durante un mes con diez operarios, atendiendo también la limpieza de grafitis y señales, pequeñas reparaciones de aceras y bordillos, desbroces, relleno de alcorques y renovación del mobiliario urbano deteriorado.

jueves 13 de junio de 2024 , 20:16h

El Plan Integral de Limpieza de Barrios ha llegado esta semana al barrio de Los Manantiales donde el concejal de Servicios Municipales, David García, ha presentado las actuaciones a realizar, que incluyen a los barrios de La Estación, Chopera y Río Henares, donde los servicios de limpieza, van a actuar de manera intensiva durante un mes con diez operarios, atendiendo también la limpieza de grafitis, pequeñas reparaciones de aceras y bordillos, desbroces, relleno de alcorques con caucho y renovación del mobiliario urbano deteriorado.



“El barrio de los Manantiales es un barrio singular y un barrio de primera como lo son todos los barrios de la ciudad para nuestra alcaldesa Ana Guarinos que se comprometió a llegar con la limpieza integral a todos los barrios y lo estamos cumpliendo”, ha señalado el concejal de Servicios David García, quien recordaba que estas limpiezas intensivas no se habían realizado en el anterior mandato y ahora van a ser continuas, pues cuando se acabe la rotación de barrios, se vuelve a empezar.



“Hemos estado las últimas seis semanas en el barrio del Alamín y Colonia San Vázquez, y estaremos en Manantiales y La Chopera hasta mediados de julio, atendiendo también a Taracena y Valdenoches que son las dos pedanías que nos quedan por llegar. Después el dispositivo de la limpieza integral se trasladará a La Concordia y Adoratrices, con lo que se habrá cumplido todo el cronograma previsto y llegado al cien por cien de las calles y barrios de la ciudad, pero el Plan Integral de Limpieza no se acaba aquí, ya que lo retomaremos, volviendo a empezar barrio a barrio, tras las Ferias y Fiestas de la ciudad, que también requieren un dispositivo más intenso de limpieza”, ha explicado el concejal.



Por otra parte, García ha hecho balance las actuaciones realizadas en la zona del Alamín donde “se han limpiado más de 25 grafitis grandes en los túneles de la calle Chorrón, en cierres metálicos, garajes y centros de transformación, y también 220, grafitis pequeños en portales y señales “.



“Además, se ha reparado o sustituido 14 papeleras, cuatro contenedores que estaban quemados y abandonados y los hemos cambiado sustituido y se han limpiado todas las alcantarillas, como han podido comprobar los vecinos con las últimas lluvias”, ha añadido.



El arreglo del túnel de la calle Chorrón, reponiendo lamas muy deterioradas, la colocación de bancos junto a la estatua de Juan Pablo II, unas escaleras en la calle Argentina de acceso al Fuerte, son otras de las actuaciones de reparaciones realizadas en el barrio del Alamín, más allá de la limpieza

Una vez más García agradecía la colaboración de los vecinos, “pues tras colocar más de 300 carteles, anunciando que tienen un teléfono 24 horas donde pueden dar nota de las incidencias, para que nosotros podamos actuar, nos han ido comunicando muchos puntos concretos donde actuar que eran poco visibles”.



El concejal de Servicios Municipales también pedía disculpas a los vecinos, por las molestias que ocasionan estos zafarranchos de limpieza, que limitan el aparcamiento puntualmente, para que pueda trabajar la maquinaria. En este sentido explicaba que se van ajustando los horarios, para molestar lo menos posible y anunciaba que el aparcamiento de la estación de tren se limpiará en fin de semana, “haciendo un esfuerzo más, que es cuando menos usuarios lo utilizan, para molestar lo menos posible”.



“La limpieza de toda la ciudad y de todos los barrios era y es un compromiso claro del equipo de Gobierno y de nuestra alcaldesa, Ana Guarinos y no nos vamos a cansar, para que todos nos podamos sentir orgullosos de la ciudad”, ha concluido García.



Preguntado por los medios de comunicación por las quejas de los vecinos de Río Henares, respecto a la suciedad que se acumula en la ribera del río y la presencia de toallitas, García ha explicado que, “desde la concejalía de Medio Ambiente se está buscando ya una solución, para evitar este problema que llega cada vez que hay crecidas del río, y de momento el Ayuntamiento ya ha solicitado permiso a la Confederación Hidrográfica del Tajo para poder acometer la limpieza de esta zona, en cuanto autoricen”.