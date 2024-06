Casi 300 atletas de 24 países participan en la “XXIII Reunión Ciudad de Guadalajara” este 12 de junio en la Fuente de la Niña

“Será la mejor edición, tanto en cantidad como en calidad”, ha señalado desde la organización a cargo del Club de Atletismo Unión Guadalajara, el director de la competición, Mario Peinado, quien ha destacado la presencia de grandes atletas “que trataran de conseguir la mínima para acudir a las Olimpiadas de París”

lunes 10 de junio de 2024 , 20:08h

Las pistas de atletismo de la Fuente de la Niña acogen este miércoles, 12 de junio, la celebración de la “XXIII Reunión Ciudad de Guadalajara”, organizada por el Club de Atletismo Unión Guadalajara y la Federación de Castilla La Mancha, en colaboración del Ayuntamiento, en la que se dan cita casi 300 atletas de hasta 24 países.



El concejal de Deportes, Armengol Engonga, ha presentado junto al director de la competición, Mario Peinado, los detalles de esta edición, “que sin duda es especial, al ser este un año olímpico, donde este mitin internacional, totalmente consolidado, aúna los valores del esfuerzo, la excelencia, la amistad, la solidaridad y el trabajo en equipo, que son los valores olímpicos”, ha señalado Engonga.



Mario Peinado ha informado que la organización ha tenido que ampliar las series de competición, dada la enorme acogida a esta convocatoria de atletismo, y ha aventurado que, “será la mejor edición, tanto en cantidad como en calidad”, al tiempo que ha agradecido la ayuda a los patrocinadores e instituciones, “y sobre todo a quienes van a dar el espectáculo que son los atletas, entrenadores, delegados y clubes, ya sean de aquí, de Guadalajara, de Castilla-La Mancha, de España y también a nivel internacional”.



Las pruebas comenzarán a las 17 horas, con las series extras añadidas, para realizar a las 17:30 horas una prueba inclusiva no competitiva, seguida de pruebas de exhibición, para las escuelas del club.



“A las 18:30 horas dará comienzo la reunión internacional ciudad de Guadalajara con diferentes pruebas como son 100m 200m 400m 800m y 3000m masculino, serie incluida porque hemos tenido la demanda de atletas sub 20 que quieren hacer la mínima para el campeonato del mundo sub 20 que tendrá lugar en Perú este año, en el que nuestro atleta local Jaime Migallón, estuvo hace dos años”, ha explicado Peinado.



Entre las figuras destacadas en esta reunión internacional de atletismo, Peinada ha destacado a Lester Lescay, “que hace poco saltó 8.28 metros”, y al atleta ugandés, Tom Dradriga, presente también en la rueda de prensa, “que esperemos logre su mínima en 800m para los juegos olímpicos, pues el año pasado se quedó sólo a cuatro centésimas en Madrid, y esto sería un gran logro”.



Peinado ha explicado que muchos jóvenes atletas acuden a la prueba a por esa mínima para los Juegos Olímpicos, “pues es su última oportunidad ya que el plazo acaba el 16 de junio”.



El Atleta Tom Dradriga ha manifestado su esperanza por clasificarse para Paris, al tiempo que comentaba que esta será su segunda vez en la reunión internacional de Guadalajara, y agradecía a la ciudad de Guadalajara y al Club Unión, la oportunidad que se le brinda.



Entre atletas y acompañantes serán cerca de 600 personas las que se alojen en Guadalajara y alrededores durante dos o tres días para participar en esta competición ha asegurado Peinado, para destacar la repercusión económica del evento para la ciudad.



Por último, Peinado ha querido felicitar “a Ana Peleteiro y a su entrenador Iván Pedroso, por la medalla de oro conseguida ayer en el europeo, compartimos pista en Guadalajara casi todos los días y es un orgullo verla campeona”, ha dicho.



Tras la rueda de prensa, Tom DraDiga posaba con su dorsal internacional y Armengol Engonga con otro, que a modo de broma le habían preparado desde el Club Unión Guadalajara.