Piden penas de hasta cinco años de cárcel para cuatro acusados de secuestrar a un hombre en Ciudad Real

REDACCION

domingo 09 de junio de 2024 , 19:44h

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará a partir del próximo martes a cuatro personas acusadas de secuestrar durante más de diez horas y robar a un hombre al que le pedían 2.500 euros, supuestamente, de una deuda contraída con los acusados.



Según se desprende del escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a marzo de 2020, cuando los cuatro acusados obligaron al hombre a montarse en un coche mientras estos le quitaron 300 euros que llevaba encima y le pedían, además, otros 2.500 euros.



Los acusados trasladaron al hombre hasta el parque Forestal de La Atalaya bajo amenazas de que lo iban a matar e iban a tirar el cadáver a un pozo si no les daba los 2.500 euros que solicitaban.



Acto seguido, llevaron a la víctima a un cajero automático de una entidad financiera para sacar 2.500 euros, extremo que no fue posible y fue trasladado, posteriormente, hasta un domicilio a esperar a que abrieran el banco a las 8.30 horas.



Una vez en el banco, el acusado pidió a la empleada de la caja la cantidad de 2.500 euros, que le fue denegada al no tener saldo suficiente en su cuenta.



Al percatarse la directora de que ocurría “algo anormal”, tal y como consta en el escrito del fiscal, el acusado solicitó a la directora llamar a la Policía, aunque finalmente esta no llamó a instancias de la propia víctima, que se marchó con los presuntos secuestradores.



Posteriormente, tras llevarlo de nuevo a La Atalaya, los acusados llevaron de nuevo a la víctima a otra entidad bancaria de la calle Toledo, donde finalmente la víctima pidió auxilio al director y activando la alarma que hizo llegar a la Policía.



Por estos hechos, la Fiscalía solicita para dos de los acusados una pena de cuatro años y seis meses de prisión por un delito de detención ilegal y otro de robo con violencia e intimidación, que se suma a los cinco años de prisión para otro dos de los acusados por el agravante de reincidencia.