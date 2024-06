Nueva querella contra la esposa del presidente del Gobierno de España Begoña Gómez por apropiación de un software de la Complutense

viernes 07 de junio de 2024

La asociación Hazte Oír ha presentado una querella contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por supuesta apropiación indebida de un software del máster de la Universidad Complutense de Madrid que codirigía y por presuntos delitos de administración desleal, malversación e intrusismo.



Se trata de una querella diferente a la que esta misma organización presentó en abril contra Begoña Gómez por supuesto tráfico de influencias que tramita el juez de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, según han informado este viernes en rueda de prensa los abogados de Hazte Oír María Sánchez Galindo y Javier Pérez Roldán junto con el miembro de la junta directiva de la asociación Luis Losada.



La querella relata que en 2020 Begoña Gómez pasó a ser codirectora de la cátedra extraordinaria del máster 'Transformación social competitiva" de la Universidad Complutense a pesar de no ser ni licenciada ni funcionaria.



Añade que siendo dos los directores fue solo Begoña Gómez "la que firmó la carta de recomendación para licitaciones a las que se presentó el empresario Juan Carlos Barrabés".



Y agrega que "más tarde la cátedra recibió también el apoyo de Human Age Institute, una iniciativa sin ánimo de lucro impulsada por ManpowerGroup, adjudicatario de numerosos contratos públicos".



Hazte Oír explica que a finales de 2023 Begoña Gómez constituyó la empresa Transforma TSC S.L., cuyo objeto social es 'impulsar y promover la estrategia de transformación social competitiva integrando los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en las organizaciones para promover una sociedad más justa y un planeta sostenible".



Destaca que previamente el 2 de marzo de 2020 solicitó en el correspondiente registro la titularidad de la marca 'TSC Transformación social competitiva', que "coincide con la que es utilizada en el máster de la Complutense" y le fue concedido durante cinco años, "figurando como domicilio el particular de la querellada".



Igualmente el 10 de octubre de 2022 "presentó en la Oficina Española de Patentes y Marcas una olicitud de marca nacional a título personal para TSC Transforma Plataforma de medición de impacto social y medioambiental", existiendo una confusión "con el nombre del máster".



Hazte Oír indica que "la Universidad Complutense no suele contratar la realización de un software salvo que sea para algo muy complejo porque cuenta con una Facultad de Informática y un servicio informático de elevada competencia".



Señala que Begoña Gómez se reunió con directivos de Indra, Telefónica y Google para pedirles que desarrollaran gratuitamente una aplicación para el máster y esas empresas empezaron a desarrollarlo invirtiendo una cantidad cercana a los 150.000 euros, pero no finalizaron la aplicación en algún caso por "posible conflicto de intereses".



Así recuerda que Indra rompió a finales de 2022 la relación con la cátedra y en ese momento anunció su incorporación a la misma como aliado Human Age Institute.



Según la querella, finalmente "la Complutense licitó un contrato de servicio de asistencia y asesoría tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa en la Universidad, cuyos pliegos de prescripciones técnicas los elaboró personalmente Begoña Gómez", adjudicándose a Deloitte Consulting por de 60.500 euros.



Hazte Oír asegura que "desde la web transformatsc,org, presuntamente de Begoña Gómez, se ofrece el software de la cátedra de transformación social competitiva que permite a las pymes que se adapten a criterios de sostenibilidad concretos para acceder a financiación e inversores".



Y concluye que en esta web "no figura en su hoja inicial el logo de la Complutense pero sí la marca registrada por Begoña Gómez".