María Patricio: "Los españoles nos merecemos un Gobierno que nos diga la verdad y que luche contra la corrupción, no que conviva con ella"

La directora de Campaña y senadora del PP por Guadalajara ha animado a la “movilización” en este último día de campaña electoral para que “demos una respuesta contundente y clara de lo que quiere España

viernes 07 de junio de 2024 , 13:26h

La directora de Campaña y senadora del PP de Guadalajara, María Patricio, ha afirmado que “el próximo domingo los españoles nos jugamos mucho” porque “España se juega su futuro y nuestro país tiene mucho más futuro que el del actual gobierno y su presidente”. Así lo ha manifestado en rueda de prensa en el último día de campaña electoral antes de las votaciones de las elecciones europeas este 9 de junio. “Los españoles merecemos un gobierno que nos diga la verdad, no un gobierno basado en la mentira, un gobierno que luche contra la corrupción, no que conviva con ella, un gobierno que trabaje para mejorar la vida de todos los españoles, no un gobierno zarandeado por sus socios, dispuesto a dividir nuestro país a cambio de mantenerse en el poder”.



Patricio se ha referido a la “corrupción política y económica” de la que está rodeado el Gobierno de Sánchez “por aprobar una ley de Amnistía para comprar los votos de los independentistas, y por otro lado por todo lo que está afectando a su mujer que tiene que declarar el 5 de julio como investigada por un delito de tráfico de influencias porque presuntamente están utilizando la Moncloa para fines particulares y enriquecerse”. “Dicen que son un gobierno progresista, pero la realidad es que los únicos que progresan sus acólitos”, ha apuntado la parlamentaria nacional.



Por ello, y “frente a un gobierno paralizado, España tiene que moverse” y “este domingo los españoles acudiremos a las urnas y tenemos una oportunidad de oro para dar carpetazo al sanchismo, pero para ello debemos de llenar las urnas de votos del Partido Popular”.



María Patricio ha explicado que “hay que votar para que los españoles volvamos a ser iguales ante la ley, para que se acaben los ataques a la prensa, para que las calles vuelvan a ser seguras, por una inmigración legal, segura y en convivencia con los valores europeos, para que no nos frían a impuestos, para que la Administración no sea un freno a tu emprendimiento, para recuperar el protagonismo de los españoles frente al egoísmo de Pedro Sánchez y para defender a nuestros agricultores y ganaderos”.



Por otro lado, Patricio ha recordado la importancia de estas elecciones europeas para nuestra provincia porque “desde Europa se regula todo lo que tiene ver con el medio rural, nos llegan políticas agrarias, las medidas contra el cambio climático, la despoblación, el problema de la migración o la calidad y seguridad de los productos entre otras”. “No caigamos en sus trampas, votemos porque en Europa se defiendan de verdad los intereses de nuestra tierra, no es lo mismo que se redacten leyes con una mayoría del PP europeo, que con una mayoría socialista, ecologista y comunista”, ha asegurado.



Por último, ha invitado a la movilización en este último día de campaña para que “nadie se quede en casa y demos una respuesta contundente y clara de lo que quiere España; y no olvidemos que el voto al Partido Popular es un voto a favor de España y a favor de Europa”. “El domingo los españoles daremos una respuesta contundente a las cartas de Sánchez, le mandaremos una carta, una carta de despedido, de despido procedente por toda sus mentiras y manipulaciones”, ha incidido.



También ha anunciado que el Partido Popular de Guadalajara celebrará un acto de fin de campaña esta tarde a las 20:00 horas en el restaurante Botánico de la capital.