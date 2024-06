Ester Muñoz en Guadalajara : “Necesitamos dar una respuesta clara y contundente de que no vamos a exportar el populismo de Sánchez a Europa”

La vicesecretaria nacional del PP ha participado hoy en Guadalajara en un acto de campaña junto con el presidente provincial Lucas Castillo donde ha pedido el voto para el PP el próximo 9 de junio “para tener una voz fuerte en Europa y que negocie los intereses de los españoles hasta el último minuto”

REDACCION

martes 04 de junio de 2024 , 12:32h

La vicesecretaria nacional del Partido Popular, Ester Muñoz, ha pedido hoy en Guadalajara “que la gente se implique y que tenga una respuesta a lo que está pasando en España con Pedro Sánchez” porque este domingo 9 de junio “vamos a decidir qué voz vamos a mandar a Europa donde se van a tomar decisiones muy importantes durante los próximos cinco años que nos afectan directamente”.



Así, se ha referido a la política energética, la de reindustrialización, de natalidad o de despoblación “fundamental en una provincia como Guadalajara”. Para ello, ha dicho Muñoz, “tenemos el modelo del Partido Popular, serio, de rigor y con una candidata, Dolors Montserrat, que ha estado durante los últimos cinco años peleando por España en Europa no solo contra la ley de Amnistía sino también, por ejemplo, trabajando y negociando la PAC”. Sobre esto, ha apuntado la también parlamentaria nacional, “que en la última negociación perdimos 5.000 millones de euros porque el PSOE se levantó de la negociación; y eso no puede volver a pasar”. Muñoz ha defendido “tener en Europa una voz fuerte que se quede hasta el último minuto para negociar los intereses de los españoles”. Y frente a este modelo del PP, “tenemos a Pedro Sánchez que está en un modelo populista, dividiendo a la sociedad, fomentando el odio y la polarización o insultar al rival”, ha añadido.



La vicesecretaria nacional ha pedido el voto para el Partido Popular porque “no vale jugar a la equidistancia” y porque “hemos visto aquí “a un presidente en Castilla-La Mancha que juega a eso, a la equidistancia: por un lado dice que está en contra de la amnistía y que lo va a llevar al Constitucional, pero por otro no le dice nada a los diputados de Castilla-La Mancha para que voten en contra de hacer menos iguales a la gente de su tierra”. “Eso no nos vale, por ello necesitamos dar una respuesta contundente y clara de que no vamos a exportar el populismo que tenemos en Moncloa a Europa, sino que vamos a exportar seriedad y rigor y eso ahora mismo está en las manos del PP y de Dolors Montserrat”.



Por su parte, el presidente del PP de Guadalajara, Lucas Castillo, se ha referido a la política energética de Sánchez con un calendario de cierre de centrales nucleares, furente al modelo del PP que defiende “la energía nuclear como energía verde, limpia y segura”. Castillo ha explicado que precisamente ayer en Trillo el PP celebró un encuentro donde se trató este asunto tachando de “hipócrita” las políticas de Sánchez que “por un lado se muestra en contra de la energía nuclear pero por otro la compramos a Francia”.



Castillo ha recordado que en la declaración que hizo el Parlamento Europeo a finales de 2022 se estableció que la energía nuclear se tenía que considerar como una energía verde, y esto “contó con la oposición frontal del Gobierno de España, de Pedro Sánchez y de la ministra Teresa Ribera, ahora candidata socialista y una ecologista de salón y radical”. Además, ha añadido, “el pasado mes de febrero nos quedamos solos en la Comisión de Transición Ecológica junto con Vox, en la defensa de la energía nuclear, porque el PSOE dijo no a calificar la energía nuclear como verde y no a revisar y suspender el calendario de cierre de las centrales nucleares que es lo que nosotros defendemos porque hay informes técnicos que dicen que pueden alargar su vida”.