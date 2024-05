La alcaldesa compartió con los Amigos de la Biblioteca de Guadalajara su fin de curso con un concierto en Dávalos

Guarinos ha felicitado a esta Asociación por la intensa actividad programada durante este curso y daba la enhorabuena a Antonio Hererra Casado, vicepresidente de la Asociación, que hoy recibía la distinción de socio de honor.

miércoles 29 de mayo de 2024 , 11:33h

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha querido compartir con la Asociación Amigos de la Biblioteca de Guadalajara el acto de clausura del curso 23/24 celebrado hoy en el patio central de la Biblioteca Pública del Estado, en el palacio de Dávalos, que ha contado con la actuación de Jesús Ángel Yela Gómez y el Grupo musical de la Academia Élite



Guarinos, que ya participó en la apertura del curso en octubre de 2023, ha puesto en valor la cantidad y la calidad de las actividades programadas durante estos ocho meses por esta Asociación, “que ya lleva 18 años impulsando actividades, y goza de muy buena salud con casi 400 socios, siendo una de las más activas de la ciudad, y eso es una suerte para Guadalajara que yo como alcaldesa quiero agradecer”.



“Que la amistad es un componente fundamental en la vida es algo que todos sabemos, pues todos necesitamos establecer vínculos especiales, por eso no es tan extraño que a una Biblioteca como esta, que puede presumir de tener ya 180 años, le nazca una Asociación de Amigos” ha señalado la alcaldesa, quien ha felicitado a la presidenta de la Asociación, María Antonia Cuadrado, y a toda la Junta Directiva, ”por ser capaces de seguir creciendo cada año no solo en programación, sino también en la participación, llenando una vez más este bonito patio del Palacio de Dávalos”.



Guarinos, también ha felicitado a Antonio Herrera Casado, vicepresidente de la Asociación que hoy recibía la distinción de socio de honor, “por ser el creador de la web, las redes sociales y una forma innovadora de programar actividades”, según señalaba la presidenta de los Amigos de la Biblioteca, haciendo recordatorio de las conferencias, excursiones, conciertos y talleres organizados durante este curso.



“Ahora eres socio al cuadrado”, bromeaba la alcaldesa, cuando le daba la enhorabuena a Herrera Casado, “te lo has ganado por estar siempre disponible de manera incondicional”, apuntaba, al tiempo que ha recordado que los libros de Herrera Casado “son la memoria viva de Guadalajara y todo su patrimonio”.



Tras las intervenciones comenzaba el concierto musical con la interpretación de “Canciones para el recuerdo”, por todos reconocidas y también aplaudidas.