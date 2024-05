Más de doscientos participantes en la tercera edición de la marcha cicloturista Juan Carlos Martín

lunes 20 de mayo de 2024

El pasado domingo 19 de mayo por la mañana se desarrolló la tercera edición de la Marcha Cicloturista que organiza la Peña Ciclista Juan Carlos Martín con salida y llegada en el municipio de Alovera.



Una cita que congregó a doscientos diez participantes que recorrieron noventa y ocho kilómetros a una media de 28,5 km/h con un desnivel de 1.100 metros con premios en zonas de subida en la zona de Loranca de Tajuña.



Esta edición estuvo marcado por el recuerdo a José Antonio Espinosa “Espi”, que tuvo en el momento de la salida un recuerdo muy emotivo por parte de Juan Carlos Martín aludiendo a que su fallecimiento no ha restado el recuerdo que se mantiene vivo en la familia ciclista y en pruebas como ésta.



Se entregó un ramo de flores con el dorsal de la prueba a los tres directores de los equipos en los que militó Espinosa: Maximino Pérez, Jose Mª Perez y Julio Gallego, que tomaron protagonismo en la línea de salida en el recuerdo que se realizó se su figura.



También se agradeció la presencia de ex ciclistas profesionales como: Perdiguero, Lute Anguita, Vargas, Civantos y Pérez de la Viña que refuerzan una cita deportiva que se consolida año a año.



Este año los vencedores en la subida libre de Loranca fueron: Sergio Matey y Laura Pérez y los primeros locales Shaila Martín y David García, siendo el equipo más numeroso Ciclistas Alcarreños Hipal.



También en la salida se hizo mención a José Luis García Menéndez, que con 80 años y tras superar el duro tratamiento de un cáncer, no dudo en tomar la salida y participar en la prueba como ejemplo de superación y vinculación al ciclismo.



Esta prueba se realiza dentro de la programación deportiva del municipio que celebra el Mes del Deporte y que contó con el apoyo del área de deportes del municipio, la cobertura del Club “Astakí hemos llegao” del municipio con sus motos, la cobertura de voluntarios de Protección Civil, además de las labores de seguridad y tráfico de Policía Local y Guardia Civil.