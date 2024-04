Yunquera de Henares finaliza una Semana Santa llena de emoción, sentimiento y devoción

El acto mas multitudinario fue la procesión de “El Santo Entierro, celebrada el Viernes Santo”

lunes 01 de abril de 2024

La Semana Santa de Yunquera de Henares comenzaba el Viernes de Dolores con la misa en honor a Nuestra Señora de los Dolores oficiada por el párroco José Benito. Seguidamente una treintena de mujeres de la hermandad ataviadas con luto y mantilla junto a las hermanas que portaban la imagen de Nuestra Señora de los Dolores salían desde la iglesia de San Pedro y recorrían las principales calles del municipio. El paso de la imagen lo marcaba la Banda de Música de Nuestra Señora de la Soledad.



El Domingo de Ramos empezó con la bendición de los ramos y posterior solemne eucaristía. Ya por la tarde se celebró la tradicional procesión de los “Pasos” que congregó gran afluencia de yunqueranos y visitantes en la cual se procesionó con cuatro imágenes de menor tamaño para los más pequeños, y otras cuatro imágenes titulares: Jesús de Medinaceli, Jesús Nazareno, Cristo Flagelado y la Virgen de La Soledad. Una vez en la iglesia, los fieles escucharon el saluda del prioste de la Hermandad de la Soledad, Juan Manuel Palomares, que destacó que "la Semana Santa es momento de recuerdo, de unión y de devoción". Seguidamente, Álvaro Roquero ofreció un pregón de Semana Santa en el que recordó sus vivencias como hermano y sus comienzos como miembro de la Banda de Música de la Virgen de la Soledad.



El Miércoles Santo tuvo lugar el Vía Crucis. A las siete de la tarde se abría la puerta de la parroquia de San Pedro Apóstol y salían los anderos de rodillas portando la imagen del Cristo de la Vera Cruz.



El paso, una vez más, lo marcaba la Banda de Música de la Soledad que mezclaba sus toques lentos y rápidos según la necesidad de los hermanos y las estaciones de penitencia.



A los pocos minutos la lluvia se hizo presente y hubo que cambiar el recorrido del Vía Crucis, dirigiéndose a la calle del Arroyo para llegar hasta la plaza de los Hermanos Gascuñana y acabar en la Plaza de la Iglesia.



Tuvo especial protagonismo el tramo de la plaza de Gascuñana y plaza de la Iglesia, donde los anderos llevaron el Cristo prácticamente a la carrera ante la atenta mirada de los yunqueranos que se concentraban en la Plaza.



La tarde del Jueves Santo estuvo condicionada por la lluvia. Fue el Prioste de la Hermandad de la Soledad 2024 Juan Manuel Palomares el encargado de presentar un bonito y emotivo acto que tuvo lugar en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, sustituyendo a la tradicional procesión que hubiera recorrido las principales calles del municipio y que fue suspendida debido a la lluvia.



Se recitaron lecturas poéticas a cada una de las imágenes a cargo de Ángel Catalina -lo hizo a Jesús de Medinaceli, Cristo Flagelado, Jesús Nazareno, Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora de la Soledad- mientas que Carmen Guijosa hizo lo propio con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, acompañadas en todo momento de sus anderos y capataces.



La banda de música de la Hermandad de la Soledad interpretó un variado repertorio de marchas procesionales que provocaron momentos de mucha emoción en los fieles que abarrotaban la parroquia y en los propios cofrades, apenados por no poder procesionar.



Seguidamente María José Merino puso voz a dos Saetas con mucho sentimiento y cerraba el acto Don Jesús, orgulloso del plan alternativo que habían preparado las hermandades, agradeciendo a los allí presentes el haber preparado y compartido un acto lleno de solemnidad que había acercado a todos a Jesús.



El Viernes Santo comenzó con la celebración del Vía Crucis que se ha desarrolló también en el interior de la Iglesia de San Pedro Apóstol.



Por la tarde no pudo celebrarse la procesión de los “Pasos” debido una vez más a la lluvia, en la cual se hubiera procesionado con todas las imágenes desde la iglesia de San Pedro Apóstol hasta la ermita de la Soledad.



Y por la noche llegó el plato fuerte de la Semana Santa en Yunquera: La Procesión de “El Santo Entierro”, declarada de Interés Turístico Provincial.



En torno a las once y media de la noche se apagaron las luces de Yunquera de Henares y solo quedó la iluminación de las velas y las antorchas del recorrido de la procesión. En ese momento Juan Manuel Palomares, prioste 2024 llamó a la puerta de la ermita de la Soledad y comenzó la procesión con la salida de la talla de "El Santo Entierro" ante el silencio de los vecinos.



La imagen de "El Santo Entierro" fue portada por cuarenta anderos con túnica blanca y capuchón rojo, escoltados por guardias romanos y por gran cantidad de hermanos con antorchas acompañados por cuatro penitentes descalzos que portaban pesadas cruces de madera.



El capataz de la imagen dirigía a los anderos mientras la Banda de la Soledad iba marcando un paso solemne ante la atenta mirada de los vecinos que portaban sus velas. Esta solemnidad se interrumpió unicamente con el toque de corneta para efectuar las levantadas del paso que se realizaron por el recorrido, homenajeando a los hermanos fallecidos que anteriormente portaban la imagen.



La procesión llegó al patio del Palacio de los Mendoza, donde se realizó el encuentro con la imagen de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores y en el que integrantes de las Hermandad de la Soledad y de los Dolores dieron lectura a poesías con las que se resalta la importancia de la pasión y muerte de Jesús y el dolor de su Madre.



En el patio llegó uno de los momentos especiales, un hermano del paso grita: " Al Cielo con Él" y todos los anderos hacen la levantada más importante de la procesión.



Finalmente, las dos imágenes se dirigieron a la iglesia parroquial donde, con la única luz de las antorchas, el sacerdote, José Benito, pronunció las últimas palabras después de la interpretación por parte de la Banda de Cornetas y Tambores del toque de “silencio”.



La Semana Santa en Yunquera finalizó el Domingo de Resurrección con la Procesión del Encuentro, que debido a las condiciones meteorológicas se tuvo que realizar nuevamente en el interior de la iglesia de San Pedro Apóstol donde se voltearon las campanas, se prendió una gran traca en la plaza de la Iglesia y seguidamente se ofició la Misa de Pascua.



El párroco, José Benito, agradeció a vecinos, instituciones, hermandades y miembros de Protección Civil por la ayuda y el trabajo realizado durante los días de Semana Santa.



Con este acto culminó una Semana Santa que pese al mal tiempo, contó con infinidad de momentos de emoción, silencio, solemnidad y devoción.